Следующая неделя будет тяжелой — Кудрицкий про дефицит электроэнергии

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: expro.com

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что в Украине на данный момент нет дефицита электроэнергии, и он не ожидается в ближайшие выходные. Тем не менее, предстоящая неделя обещает быть непростой, и поэтому призыв к экономному использованию электроэнергии остается в силе.

Об этом Кудрицкий рассказал в эфире телемарафона.

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Дефицит электроэнергии в Украине

Кудрицкий отметил, что в следующую неделю возможен дефицит энергии в системе, и компании придется искать способы компенсации, включая возможность импорта электроэнергии из Европы и запрос аварийной помощи, которой Укрэнерго уже пользовалась на этой неделе.

Он выразил надежду на снижение аварийности на электростанциях, что позволит увеличить объем генерации энергии.

"Мы надеемся, что аварийность блоков на электростанциях будет ниже, и у нас будет в распоряжении больше генерации для того, чтобы покрывать потребление", — указал он.

Кто должен соблюдать рекомендации по экономии электроэнергии

Кудрицкий также подчеркнул важность соблюдения рекомендаций по сокращению потребления электроэнергии как домашними хозяйствами, так и промышленными потребителями.

"Если предприятия, в том числе будут переносить, по возможности, потребление электроэнергии на ночное время, то у нас есть все шансы обойтись и без отключений. Но это, безусловно, при условии, что не будет столь высокой аварийности на электростанциях и что мы будем использовать возможность импорта из Европы, которую Укрэнерго открывает для украинской энергосистемы", — добавил он.

Напомним, украинцев призвали бережливо потреблять электроэнергию в течение суток. В настоящее время в энергосистеме наблюдается дефицит.

Также мы писали, что из-за понижения температуры в зимний период значительно возрастает потребление электроэнергии. Если столбик термометра опустится ниже -8-10 °C, то в столице придется использовать графики отключения света.