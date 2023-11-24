Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Следующая неделя будет тяжелой — Кудрицкий про дефицит электроэнергии arrow

Следующая неделя будет тяжелой — Кудрицкий про дефицит электроэнергии

24 ноября 2023 23:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Следующая неделя будет тяжелой — Кудрицкий про дефицит электроэнергии
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: expro.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что в Украине на данный момент нет дефицита электроэнергии, и он не ожидается в ближайшие выходные. Тем не менее, предстоящая неделя обещает быть непростой, и поэтому призыв к экономному использованию электроэнергии остается в силе. 

Об этом Кудрицкий рассказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Дефицит электроэнергии в Украине

Кудрицкий отметил, что в следующую неделю возможен дефицит энергии в системе, и компании придется искать способы компенсации, включая возможность импорта электроэнергии из Европы и запрос аварийной помощи, которой Укрэнерго уже пользовалась на этой неделе.

Он выразил надежду на снижение аварийности на электростанциях, что позволит увеличить объем генерации энергии. 

"Мы надеемся, что аварийность блоков на электростанциях будет ниже, и у нас будет в распоряжении больше генерации для того, чтобы покрывать потребление", — указал он.

Кто должен соблюдать рекомендации по экономии электроэнергии

Кудрицкий также подчеркнул важность соблюдения рекомендаций по сокращению потребления электроэнергии как домашними хозяйствами, так и промышленными потребителями. 

"Если предприятия, в том числе будут переносить, по возможности, потребление электроэнергии на ночное время, то у нас есть все шансы обойтись и без отключений. Но это, безусловно, при условии, что не будет столь высокой аварийности на электростанциях и что мы будем использовать возможность импорта из Европы, которую Укрэнерго открывает для украинской энергосистемы", — добавил он.

Напомним, украинцев призвали бережливо потреблять электроэнергию в течение суток. В настоящее время в энергосистеме наблюдается дефицит.

Также мы писали, что из-за понижения температуры в зимний период значительно возрастает потребление электроэнергии. Если столбик термометра опустится ниже -8-10 °C, то в столице придется использовать графики отключения света.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Новость с видео

20:56 Земля получила лазерное сообщение из глубин космоса — что ждет человечество

Актуальное по теме