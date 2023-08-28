Нацбанк дозволив продавати населенню більше валюти: які умови
Національний банк продовжує реалізацію стратегії пом'якшення валютних обмежень. Так, вимог до продажу безготівкової іноземної валюти громадянам поменшає.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Що відомо про пом'якшення валютних обмежень
Як повідомили в НБУ, у межах першого етапу пом'якшення валютних обмежень спрямовуватимуться на мінімізацію множинності обмінних курсів.
"З цією метою Національний банк пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам", — повідомляє Нацбанк.
Вже з 29 серпня 2023 року, вперше з початку повномасштабної війни, НБУ дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції.
"Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис грн в еквіваленті в одному банку", — пояснили у пресслужбі.
До того ж Нацбанк збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.
Такий інструмент доступний ще з 21 липня 2022 року.
"Зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими", — йдеться у повідомленні.
Таким чином різниця між готівковим та офіційним курсом зменшиться.
"За необхідності Нацбанк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів", — підсумували у заяві НБУ.
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