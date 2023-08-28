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Нацбанк дозволив продавати населенню більше валюти: які умови

28 серпня 2023 22:58
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Нацбанк дозволив продавати населенню більше валюти: які умови
Обмінник у Києві. Фото: Новини.LIVE
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Національний банк продовжує реалізацію стратегії пом'якшення валютних обмежень. Так, вимог до продажу безготівкової іноземної валюти громадянам поменшає. 

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Що відомо про пом'якшення валютних обмежень

Як повідомили в НБУ, у межах першого етапу пом'якшення валютних обмежень спрямовуватимуться на мінімізацію множинності обмінних курсів.

"З цією метою Національний банк пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам", — повідомляє Нацбанк.

Вже з 29 серпня 2023 року, вперше з початку повномасштабної війни, НБУ дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції.

"Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис грн в еквіваленті в одному банку", — пояснили у пресслужбі.

До того ж Нацбанк збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

Такий інструмент доступний ще з 21 липня 2022 року.

"Зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими", — йдеться у повідомленні.

Таким чином різниця між готівковим та офіційним курсом зменшиться.

"За необхідності Нацбанк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів", — підсумували у заяві НБУ.

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