Нацбанк разрешил продавать населению больше валюты: какие условия
Национальный банк продолжает реализацию стратегии смягчения валютных ограничений. Так, требований к продаже безналичной иностранной валюты гражданам станет меньше.
Об этом сообщает прессслужба НБУ.
Что известно о смягчении валютных ограничений
Как сообщили в НБУ в рамках первого этапа смягчения валютных ограничений будут направляться на минимизацию множественности обменных курсов.
"С этой целью Национальный банк смягчает валютные ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам", — сообщает Нацбанк.
Уже с 29 августа 2023 года, впервые с начала полномасштабной войны, НБУ позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции.
"Соответствующие операции будут осуществляться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке", — пояснили в пресс-службе.
К тому же Нацбанк увеличит со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев.
Такой инструмент доступен с 21 июля 2022 года.
"Указанные изменения будут способствовать переориентации части спроса населения из наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками более удобны и безопасны", — говорится в сообщении.
Таким образом, разница между наличным и официальным курсом уменьшится.
"При необходимости Нацбанк готов применить дополнительные меры по минимизации множественности обменных курсов", — подытожили в заявлении НБУ.
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