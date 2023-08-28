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Нацбанк разрешил продавать населению больше валюты: какие условия

28 августа 2023 22:58
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Нацбанк разрешил продавать населению больше валюты: какие условия
Обменник в Киеве. Фото: Новости.
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Национальный банк продолжает реализацию стратегии смягчения валютных ограничений. Так, требований к продаже безналичной иностранной валюты гражданам станет меньше.

Об этом сообщает прессслужба НБУ.

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Как сообщили в НБУ в рамках первого этапа смягчения валютных ограничений будут направляться на минимизацию множественности обменных курсов.

"С этой целью Национальный банк смягчает валютные ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам", — сообщает Нацбанк.

Уже с 29 августа 2023 года, впервые с начала полномасштабной войны, НБУ позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции.

"Соответствующие операции будут осуществляться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке", — пояснили в пресс-службе.

К тому же Нацбанк увеличит со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев.

Такой инструмент доступен с 21 июля 2022 года.

"Указанные изменения будут способствовать переориентации части спроса населения из наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками более удобны и безопасны", — говорится в сообщении.

Таким образом, разница между наличным и официальным курсом уменьшится.

"При необходимости Нацбанк готов применить дополнительные меры по минимизации множественности обменных курсов", — подытожили в заявлении НБУ.

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