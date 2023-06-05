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Нацбанк не збиратиме дані про всі платежі українців: офіційна заява

5 червня 2023 13:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НБУ не збиратиме дані про всі платежі українців
Розрахунок банківською карткою. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) прокоментував новину, яка  сколихнула Інтернет-простір про те, що українські банки нібито муситимуть звітувати про всі платежі громадян. Там наголосили, що інформація не відповідає дійсності.

Про це йдеться в офіційній заяві Центробанку.

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Яку інформацію запитуватиме НБУ

Як зазначили у Нацбанку, у мережі з'явився лист НБУ (№ 25-0005/38228) про збір інформації щодо руху фінансів. Там наголосили, що такий документ дійсно є, але вимога звітувати по платежі не поширюється на фізичних осіб.

Інформація, яку запитуватиме регулятор, не передбачатиме збір даних громадян. Задля посилення фінансового нагляду, починаючи з грудня минулого року, НБУ періодами отримує загальну інформацію від банків-еквайрів. Відомості стосуються тільки суб'єктів господарської діяльності і надавачів платіжних послуг — компаній, які користуються послугами банків з е-комерції.

"Національний банк надіслав банкам лист-нагадування № 25-0005/38228, мета якого — звернути увагу на необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах. Саме цей уточнюючий лист Національного банку оприлюднив підсанкційний проросійський ресурс "Страна.юа" з провокаційно недостовірною його інтерпретацією", — наголосили у пресслужбі регулятора.

Днями ЗМІ опублікували лист нібито від імені Нацбанку. І йшлося про те, що з 5 червня українські банки мають звітувати про всі банківські карткові платежі українців на будь-яку суму. Мовляв, щопонеділка фінустанови мають подавати звіти до 16:00.

Раніше ми писали, що економісти піддали сумніву інформацію про те, що НБУ нібито зобов'язав банки передавати щотижневі дані про безготівкові операції клієнтів–фізосіб та компаній, оскільки офіційного повідомлення від регулятора не було.

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