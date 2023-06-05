Перевірки НБУ всіх платежів клієнтів — експерти заговорили про фейк

Банківська розрахункова картка у руках. Фото: Freepik

Інформація у ЗМІ про те, що Національний банк України (НБУ) нібито зобов'язав банки з 5 червня поточного року передавати щотижневі дані про безготівкові операції клієнтів–фізосіб та компаній, може бути фейковою. Офіційного повідомлення від регулятора не було.

Про це написав економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Інформація про перевірки НБУ

За його словами, попри те, що таке повідомлення поширив профільний портал Мінфін, надходить інформація про те, що опублікований документ — не є листом Центробанку.

"Може фейк, може ні. Вибачаюся за поширення неперевіреної інформації", — зазначив він.

На оприлюдненому документі відсутня печатка. Відповідного документа на офіційному сайті Нацбанку також немає.

Окрім того, експерт зауважив, що навіть якщо допустити те, що відповідний лист — справжній, то він не стосуватиметься простих громадян, а йдеться про інтернет-екваєрів. А саме про тих клієнтів, які пропонують послуги з інтернет-еквайрингу (прийому карткових платежів), P2P-переказів (з картки на картку) і з карток на рахунки та навпаки, а не про фізичних осіб.

Днями портал Мінфін опублікував лист нібито від імені НБУ. У ньому йшлося про те, що з 5 червня українські банки мають звітувати про всі банківські карткові платежі українців на будь-яку суму. Мовляв, щопонеділка фінустанови мають подавати звіти до 16:00.

Йшлося про такі види карткових операцій:

P2P-перекази (під час переказу фізособами коштів один одному);

поповнення чи зняття готівки з рахунків у касах чи банкоматах;

оплати в Інтернет-мережі.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) упродовж останнього тижня продав більшу суму доларів на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні. Обсяг продажів валюти був на майже 26 млн доларів більший проти попереднього тижня.

Також ми писали, що в Україні можуть скасувати оподаткування депозитів вкладників в рамках законопроєкту №9037, який зареєстрували у Верховній Раді. Йдеться про суми до 600 тис. гривень.