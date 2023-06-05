Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Нацбанк не будет собирать данные обо всех платежах украинцев: официальное заявление arrow

Нацбанк не будет собирать данные обо всех платежах украинцев: официальное заявление

5 июня 2023 13:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НБУ не будет собирать данные обо всех платежах украинцев
Расчет банковской картой. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) прокомментировал новость, всколыхнувшую Интернет-пространство о том, что украинские банки якобы должны будут отчитываться обо всех платежах граждан. Там подчеркнули, что информация не соответствует действительности.

Об этом говорится в официальном заявлении Центробанка.

Читайте также:

Какую информацию будет запрашивать НБУ

Как отметили в Нацбанке, в сети появилось письмо НБУ (№25-0005/38228) о сборе информации по движению финансов. Там подчеркнули, что такой документ действительно есть, но требование отчитываться о платежах не распространяется на физических лиц.

Информация, запрашиваемая регулятором, не будет предусматривать сбор данных граждан. С целью усиления финансового надзора, начиная с декабря прошлого года, НБУ периодами получает общую информацию от банков-эквайров. Сведения касаются только субъектов хозяйственной деятельности и предоставлятелей платежных услуг — компаний, пользующихся услугами банков по е-коммерции.

"Национальный банк направил банкам письмо-напоминание № 25-0005/38228, цель которого — обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах. Именно это уточняющее письмо Национального банка обнародовало подсанкционный пророссийский ресурс "Страна.юа" с провокационно недостоверной его интерпретацией", — подчеркнули в пресс-службе регулятора.

На днях СМИ опубликовали письмо якобы от имени Нацбанка. И говорилось, что с 5 июня украинские банки должны отчитываться обо всех банковских карточных платежах украинцев на любую сумму. Мол, что каждый понедельник финучреждения должны подавать отчеты до 16:00.

Ранее мы писали, что экономисты подвергли сомнению информацию о том, что НБУ якобы обязал банки передавать еженедельные данные о безналичных операциях клиентов-физлиц и компаний, поскольку официального сообщения от регулятора не было.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас