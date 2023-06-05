НБУ не будет собирать данные обо всех платежах украинцев

Расчет банковской картой. Фото: Unplush

Национальный банк Украины (НБУ) прокомментировал новость, всколыхнувшую Интернет-пространство о том, что украинские банки якобы должны будут отчитываться обо всех платежах граждан. Там подчеркнули, что информация не соответствует действительности.

Об этом говорится в официальном заявлении Центробанка.

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Как отметили в Нацбанке, в сети появилось письмо НБУ (№25-0005/38228) о сборе информации по движению финансов. Там подчеркнули, что такой документ действительно есть, но требование отчитываться о платежах не распространяется на физических лиц.

Информация, запрашиваемая регулятором, не будет предусматривать сбор данных граждан. С целью усиления финансового надзора, начиная с декабря прошлого года, НБУ периодами получает общую информацию от банков-эквайров. Сведения касаются только субъектов хозяйственной деятельности и предоставлятелей платежных услуг — компаний, пользующихся услугами банков по е-коммерции.

"Национальный банк направил банкам письмо-напоминание № 25-0005/38228, цель которого — обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах. Именно это уточняющее письмо Национального банка обнародовало подсанкционный пророссийский ресурс "Страна.юа" с провокационно недостоверной его интерпретацией", — подчеркнули в пресс-службе регулятора.

На днях СМИ опубликовали письмо якобы от имени Нацбанка. И говорилось, что с 5 июня украинские банки должны отчитываться обо всех банковских карточных платежах украинцев на любую сумму. Мол, что каждый понедельник финучреждения должны подавать отчеты до 16:00.

Ранее мы писали, что экономисты подвергли сомнению информацию о том, что НБУ якобы обязал банки передавать еженедельные данные о безналичных операциях клиентов-физлиц и компаний, поскольку официального сообщения от регулятора не было.