НБУ суттєво посилив підтримку гривні — деталі

Будівля НБУ. Фото: google.com

Національний банк України (НБУ) упродовж останнього тижня продав значно більшу суму американської валюти на міжбанківському ринку для підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу із міжнародних резервів був на рівні 589,1 млн доларів.

Про це свідчать дані Центробанку.

Читайте також:

Продажі валюти із резервів

Відповідно до цієї інформації, за тиждень, з 21 по 25 серпня, обсяг продажу зріс з 406,7 млн до 590,2 млн доларів. Водночас, купівля ним валюти залишилася на рівні близько 1 млн доларів.

У перші три дні тижня на готівковому ринку долар дорожчав, проте під кінець тижня трохи подешевшав. Загалом за тиждень зріс у вартості на 35 коп., до 38,4 грн за долар.

Загалом з початку року Нацбанку придбав на ринку 195,2 млн доларів, а продав 16,2 млрд доларів.

Підтримка НБУ нацвалюти

Національний банк з кінця травня 2022-го вимушений був піти на серйозний крок з продажу близько 1 млрд доларів з резервів щотижня. Це дозволило збалансувати ситуацію на міжбанку. Після корекції валютного курсу на 25%, до 36,6 гривні за долар, у липні ситуація стабілізувалася. Після цього продажі валюти не перевищували пів мільярда за тиждень.

Продажі валюти із резервів дозволяють стримувати тиск на валютному ринку, спричинений емісією національної валюти. Вони покликані балансувати ринок експортерів та імпортерів для утримання фіксованого курсу долара.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у серпні 2023 року змінив вимоги до виконання операцій із поповнення банківських карток через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), посиливши перевірки. Однак згодом вніс деякі корективи.