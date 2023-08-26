Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Нацбанк суттєво посилив підтримку гривні: деталі arrow

Нацбанк суттєво посилив підтримку гривні: деталі

26 серпня 2023 10:09
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НБУ суттєво посилив підтримку гривні — деталі
Будівля НБУ. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) упродовж останнього тижня продав значно більшу суму американської валюти на міжбанківському ринку для підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу із міжнародних резервів був на рівні 589,1 млн доларів.

Про це свідчать дані Центробанку.

Читайте також:

Продажі валюти із резервів

Відповідно до цієї інформації, за тиждень, з 21 по 25 серпня, обсяг продажу зріс з 406,7 млн до 590,2 млн доларів. Водночас, купівля ним валюти залишилася на рівні близько 1 млн доларів.

У перші три дні тижня на готівковому ринку долар дорожчав, проте під кінець тижня трохи подешевшав. Загалом за тиждень зріс у вартості на 35 коп., до 38,4 грн за долар.

Загалом з початку року Нацбанку придбав на ринку 195,2 млн доларів, а продав 16,2 млрд доларів.

Підтримка НБУ нацвалюти

Національний банк з кінця травня 2022-го вимушений був піти на серйозний крок з продажу близько 1 млрд доларів з резервів щотижня. Це дозволило збалансувати ситуацію на міжбанку. Після корекції валютного курсу на 25%, до 36,6 гривні за долар, у липні ситуація стабілізувалася. Після цього продажі валюти не перевищували пів мільярда за тиждень.

Продажі валюти із резервів дозволяють стримувати тиск на валютному ринку, спричинений емісією національної валюти. Вони покликані балансувати ринок експортерів та імпортерів для утримання фіксованого курсу долара.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у серпні 2023 року змінив вимоги до виконання операцій із поповнення банківських карток через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), посиливши перевірки. Однак згодом вніс деякі корективи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини України 25 серпня: нова допомога для України та відставка голови ДСНС

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз