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Нацбанк существенно усилил поддержку гривны: детали

26 августа 2023 10:09
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НБУ существенно усилил поддержку гривны.
Здание НБУ. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) за последнюю неделю продал значительно большую сумму американской валюты на межбанковском рынке для поддержки курса гривны. Объем чистой продажи из международных резервов был на уровне 589,1 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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Продажи валют из резервов

Согласно этой информации, за неделю, с 21 по 25 августа, объем продаж вырос с 406,7 млн до 590,2 млн долларов. В то же время, покупка им валюты осталась на уровне около 1 млн долларов.

В первые три дня недели на наличном рынке доллар дорожал, однако к концу недели немного подешевел. В целом за неделю вырос в стоимости на 35 коп., до 38,4 грн за доллар.

Всего с начала года Нацбанк приобрел на рынке 195,2 млн долларов, а продал 16,2 млрд долларов.

Поддержка НБУ нацвалюты

Национальный банк с конца мая 2022-го вынужден был пойти на серьезный шаг по продаже около 1 млрд долларов из резервов еженедельно. Это позволило сбалансировать ситуацию на межбанке. После коррекции валютного курса на 25% до 36,6 гривны за доллар в июле ситуация стабилизировалась. После этого продажи валюты не превышали полмиллиарда в неделю.

Продажи валюты из резервов позволяют сдерживать давление на валютном рынке, вызванное эмиссией национальной валюты. Они призваны балансировать рынок экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса доллара.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в августе 2023 года изменил требования к выполнению операций по пополнению банковских карт через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС), усилив проверки. Однако впоследствии внес некоторые коррективы.

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