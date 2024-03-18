НБУ усилил поддержку нацвалюты — данные за неделю

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе снова усилил поддержку курса гривны продажей валюты на межбанковском рынке. Чистая продажа валюты 11 — 15 марта выросла фактически вдвое.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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Усиление поддержки гривны

По данным регулятора, объем чистой продажи долларов Национальным банком вырос с минимального значения за последние 11 месяцев в 133,7 млн долларов до 262,6 млн долларов.

Объем продажи валюты вырос со 156,8 млн до 263 млн долларов, в то время как объем покупки снова упал фактически до нуля. Тогда как за две предыдущие недели НБУ после длительного перерыва купил на рынке более 50 млн долларов.

Что с курсом нацвалюты

По итогам прошлой недели официальный курс гривны ослаб практически на 66 копеек — с 38,14 грн/$1 до $38,79 грн/$1 — что является минимальным уровнем в истории национальной валюты.

В то же время, на наличном рынке курс гривны шел вслед за курсом на межбанковском рынке, однако с меньшей амплитудой. Наблюдалось существенное ослабление в первые три дня недели и относительная стабилизация под его конец. В итоге за неделю курс снизился на около 33 копейки, до 38,86 грн/$1. 18 марта американская валюта стоит 38,79 грн/$1.

Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк принял решение о новом снижении учетной ставки. В этот раз ключевую процентную ставку опустили с 15,0% до 14,5% годовых.

Также мы писали, что НБУ обновил некоторые валютные ограничения, приведя в соответствие с нормами действующего законодательства. В частности, предоставил временную возможность безналичного обмена средств клиентов банков в российских и белорусских рублях.