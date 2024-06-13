Облікову ставку в Україні знизили на 0,5 пункту — що відомо

Будівля Національного банку України. Фото: УНІАН

Національний банк України (НБУ) зменшив облікову ставку з 13,5% до 13%, що стало вже сьомим зниженням з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це рішення набуде чинності з 14 червня.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу у четвер, 13 червня.

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Зниження облікової ставки

"Враховуючи все ще стримані показники інфляції, триваюче поліпшення інфляційних очікувань та баланс ризиків для подальшої інфляційної динаміки, Національний банк продовжує цикл пом’якшення процентної політики, щоб підтримати відновлення економіки", — сказав голова Нацбанку.

За словами Пишного, після тривалого періоду зниження інфляція залишилася стабільною у квітні, лише трохи зросла у травні, до 3,3% у річному вимірі. Такі темпи зростання цін на споживчі товари були нижчими, ніж очікував Національний банк України.

Причиною відхилення від прогнозу стали стрімке здешевлення сировини для харчування за рахунок сприятливих погодних умов, високих врожаїв минулих років і переорієнтація окремих виробників на внутрішній ринок.

Економічні ризики

Керівник НБУ вважає, що ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку є перебіг повномасштабної війни. Тривала війна високої інтенсивності може виснажити країну і стати основною загрозою для економіки.

За його словами, існують й інші ризики, більшість з яких прямо чи опосередковано пов'язані з перебігом війни. Серед них:

Зростання додаткових витрат бюджету на потреби обороноздатності та компенсацію значних дефіцитів, особливо у сфері енергетики. Подальше руйнування інфраструктури, передусім у сферах енергетики та транспорту, що буде обмежувати економічну активність та тиснути на ціни через обмеження пропозиції. Продовження обмежень на кордонах з деякими країнами ЄС для вантажних перевезень, що стримуватиме експорт та підвищуватиме імпортні витрати. Загострення негативних міграційних тенденцій.

Крім того, можливе підвищення непрямих податків і акцизів для фінансування бюджетних потреб може додатково підвищити рівень інфляції у цьому році. Водночас такий крок сприятиме зміцненню обороноздатності країни та стабілізації публічних фінансів.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка є ключовим монетарним інструментом, що визначає відсоткову ставку, за якою Національний банк надає кредити комерційним банкам. Ця ставка визначає також умови для відсотків, за якими комерційні банки надають кредити та приймають депозити від населення та підприємств. НБУ використовує облікову ставку для регулювання грошової маси в економіці та впливу на рівень інфляції.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у травні 2024 року обсяг міжнародних резервів України скоротився на 7,9%, зменшившись до рівня у 39 мільярдів доларів. Це значне зниження пояснюється тим, що минулого місяця практично не надходило міжнародної фінансової допомоги.

Ми також повідомляли, що у Нацбанку України повідомляють, що останніми місяцями спостерігається уповільнення зростання споживчих цін, інфляція залишається на стабільно низькому рівні. Однак невдовзі цінова ситуація зміниться.