Учетная ставка в Украине снизилась на 0,5 пункта — что известно

Здание Национального банка. Фото: УНІАН

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 13,5% до 13%, что стало уже седьмым снижением с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Это решение вступит в силу с 14 июня.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга в четверг, 13 июня.

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Снижение учетной ставки

"Учитывая все еще сдержанные показатели инфляции, продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий и баланс рисков для дальнейшей инфляционной динамики, Национальный банк продолжает цикл смягчения процентной политики, чтобы поддержать восстановление экономики", — сказал глава Нацбанка.

По словам Пышного, после длительного периода понижения инфляция осталась стабильной в апреле, лишь немного выросла в мае, до 3,3% в годовом измерении. Такие темпы роста цен на потребительские товары были ниже, чем ожидал Национальный банк Украины.

Причиной уклонения от прогноза стали стремительное удешевление сырья для питания за счет благоприятных погодных условий, высоких урожаев прошлых лет и переориентация отдельных производителей на внутренний рынок.

Экономические риски

Руководитель НБУ считает, что ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития является ход полномасштабной войны. Длительная война высокой интенсивности может истощить страну и стать основной угрозой экономике.

По его словам, существуют и другие риски, большинство из которых прямо или косвенно связаны с ходом войны. Среди них:

Рост дополнительных расходов бюджета на нужды обороноспособности и компенсацию значительных дефицитов, особенно в сфере энергетики. Дальнейшее разрушение инфраструктуры, прежде всего, в сферах энергетики и транспорта, что будет ограничивать экономическую активность и давить на цены из-за ограничения предложения. Продолжение ограничений на границах с некоторыми странами ЕС для грузовых перевозок, что сдерживает экспорт и повышает импортные расходы. Обострение отрицательных миграционных тенденций.

Кроме того, возможно повышение косвенных налогов и акцизов для финансирования бюджетных нужд может дополнительно повысить уровень инфляции в этом году. В то же время, такой шаг будет способствовать укреплению обороноспособности страны и стабилизации публичных финансов.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка является ключевым монетарным инструментом, определяющим процентную ставку, согласно которой Национальный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам. Эта ставка также определяет условия для процентов, по которым коммерческие банки предоставляют кредиты и принимают депозиты от населения и предприятий. НБУ использует учетную ставку для регулирования денежной массы в экономике и влияния на уровень инфляции.

Что еще нужно знать

Напомним, в мае 2024 года объем международных резервов Украины сократился на 7,9%, снизившись до уровня в 39 миллиардов долларов. Это значительное снижение объясняется тем, что в прошлом месяце практически не поступало международная финансовая помощь.

Мы также сообщали, что в Нацбанке Украины сообщают, что за последние месяцы наблюдается замедление роста потребительских цен, инфляция остается на стабильно низком уровне. Однако вскоре ценовая ситуация изменится.