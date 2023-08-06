За яких умов біженці повертатимуться в Україну

Українські біженці. Фото: google.com

Національний банк України озвучив низку умов, за яких вимушені мігранти повертатимуться додому, в Україну.

Про це в НБУ розповіли у відповідь на запит Новини.LIVE.

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По-перше, держава має забезпечити своїм громадянам фізичну безпеку та економічну стабільність.

"Безпека забезпечується передусім успіхами Збройних сил України. Однак безпеку формують й інші чинники, серед яких, зокрема, — наявність надійного енергопостачання завдяки відданій роботі енергетиків", — кажуть в НБУ.

Не менш вагомою є економічна стабільність — налагодженість логістичних шляхів, які забезпечують продовольчу безпеку, безперебійна робота банківських та платіжних систем тощо.

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По-друге, українці мають відчувати перспективи покращення рівня життя. Важливою передумовою для цього є реалізація планів відновлення. Ці плани (не лише стосовно того, що відбудовуватимуть, а й які очікувані терміни реалізації, обсяги фінансування тощо) мають бути зрозумілими та прозорими для усіх економічних агентів – інвесторів, підприємців, громадян — як тих, хто виїхав, так і тих, хто залишився.

"Адже відновлення — це не тільки гроші, а й робочі руки та реалізація підприємницьких можливостей. І тут ключова роль, безперечно, за урядом як координатором та інтегратором процесів", — упевнені в НБУ.

Водночас, переконаний регулятор, суттєвішою має стати і роль регіонів, які повинні конкурувати за інвестиції та робочу силу. З огляду на надані в межах децентралізації повноваження, вони теж мають реалізовувати можливості із залучення мігрантів — як внутрішніх, так і з-за кордону.

Що може зробити НБУ

Що в цій ситуації може зробити НБУ? Це — забезпечення низької та стабільної інфляції, здешевлення кредитних ресурсів, подальша розбудова й забезпечення надійності банківської інфраструктури, а також лібералізація валютного ринку та руху капіталу у перспективі.

"У межах свого мандату НБУ активно працює над забезпеченням цих та інших необхідних умов. Свобода і безпека, в тому числі розпорядження власними коштами, — це не лише запорука стимулювання підприємництва, а й конкурентна перевага для вибору місця проживання", — зазначають в НБУ.

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Нагадаємо, згідно дослідження, яке провели громадська організація EasyBusines та Центр економічного відновлення за підтримки Міністерства економіки, український державний бюджет може збідніти на суму до 113 млрд доларів у випадку неповернення громадян, які виїхали за кордон через війну. Йдеться про суму недоотриманого ВВП за десять років.

За попередніми прогнозами, на батьківщину може повернутися лише третина тих, хто виїхав. За словами аналітиків, бажання біженців повертатися зменшується у зв'язку з облаштуванням та інтеграцією в інших країнах. Так, українці починають працевлаштовуватися за кордоном, віддають дітей у школи та садки, проходять курси перекваліфікації.

