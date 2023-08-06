При каких условиях беженцы будут возвращаться в Украину

Украинские беженцы. Фото: google.com

Национальный банк Украины озвучил ряд условий, при реализации которых вынужденные мигранты будут возвращаться домой, в Украину.

Об этом в НБУ рассказали в ответ на запрос "Новини.LIVE".

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Во-первых, государство должно обеспечить своим гражданам физическую безопасность и экономическую устойчивость.

"Безопасность обеспечивается прежде всего успехами Вооруженных сил Украины. Однако безопасность формируют и другие факторы, среди которых, в частности, наличие надежного энергоснабжения благодаря самоотверженной работе энергетиков", — говорят в НБУ.

Не менее важна экономическая стабильность — налаженность логистических путей, обеспечивающих продовольственную безопасность, бесперебойная работа банковских и платежных систем и т.д.

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Во-вторых, украинцы должны чувствовать перспективы улучшения уровня жизни. Важной предпосылкой для этого является реализация планов восстановления. Эти планы (не только относительно того, что именно будут восстанавливать, но и какие ожидаемые сроки реализации, объемы финансирования и т.п.) должны быть понятными и прозрачными для всех экономических агентов — инвесторов, предпринимателей, граждан — как выехавших, так и оставшихся.

"Ведь восстановление — это не только деньги, но и рабочие руки и реализация предпринимательских возможностей. И здесь ключевая роль, безусловно, за правительством как координатором и интегратором процессов", — уверены в НБУ.

В то же время, убежден регулятор, более существенной станет роль регионов, которые должны конкурировать за инвестиции и рабочую силу. Учитывая предоставленные в рамках децентрализации полномочия, они должны реализовывать возможности по привлечению мигрантов — как внутренних, так и из-за рубежа.

Что может сделать НБУ

Что в этой ситуации может сделать НБУ? Это обеспечение низкой и стабильной инфляции, удешевление кредитных ресурсов, дальнейшее развитие и обеспечение надежности банковской инфраструктуры, а также либерализация валютного рынка и движения капитала в перспективе.

"В рамках своего мандата НБУ активно работает над обеспечением этих и других необходимых условий. Свобода и безопасность, в том числе распоряжение собственными средствами, — это не только залог стимулирования предпринимательства, но и конкурентное преимущество для выбора места жительства", — отмечают в НБУ.

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Напомним, согласно исследованию, которое провели общественная организация EasyBusines и Центр экономического восстановления при поддержке Министерства экономики, украинский государственный бюджет может обеднеть на сумму до 113 млрд долларов в случае невозврата граждан, выехавших за границу из-за войны. Речь идет о сумме недополученного ВВП за десять лет.

По предварительным прогнозам, на родину может вернуться только треть уехавших. По словам аналитиков, желание возвращаться у беженцев уменьшается в связи с обустройством и интеграцией в других странах. Так, украинцы начинают трудоустраиваться за границей, отдают детей в школы и сады, проходят курсы переквалификации.