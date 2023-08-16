Чому потрібно повертати декларування доходів чиновників

Чиновники мають декларувати свої доходи навіть під час війни. Фото: google.com

В Україні планують поновити електронне декларування доходів чиновників. Статися це має до середини вересня. Про це нещодавно заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Поновлення декларування — одна з вимог Міжнародного валютного фонду. Про необхідність поновлення декларування, окрім міжнародних партнерів та кредиторів України, говорять громадські активісти, юристи, політики, керівники державних антикорупційних інститутів.

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27 липня Верховна Рада зробила перший крок на цьому шляху — схвалила у першому читанні відповідний законопроєкт (№9534). Наразі документ готується до другого читання. Відомо, зокрема, що плануються поправки, які зобов'яжуть військових з територіальних центрів комплектування декларувати свої активи не чекаючи закінчення війни.

Обговорюється також можливість запровадження норми про необхідність декларування місця перебування членів сімей посадовців за кордоном.

Новини.LIVE звернулись за коментарем щодо перспектив поновлення декларування доходів чиновників до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Позиція НАЗК

В Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначають, що відновлення такого інструменту запобігання корупції як електронне декларування статків посадовців є одним із пріоритетів державної антикорупційної політики, у тому числі й під час воєнного стану.

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Крім того, відновлення декларування є складовою рекомендації Європейської Комісії щодо посилення боротьби з корупцією, яка була надана Україні для набуття повноправного членства в Європейському Союзі.

Також відновлення електронного декларуванням з урахуванням правового режиму воєнного стану є однією з умов Меморандуму з Міжнародним валютним фондом, що передбачає отримання Україною суттєвої фінансової допомоги.

Україна зобов'язалась перед МВФ відновити е-декларування. Фото: google.com

НАЗК вітає ухвалення згаданого законопроекту №9534. Разом з тим, зазначають у відомстві, відновлення електронного декларування має відбуватись так, щоб передусім гарантувати дієвість цього антикорупційного інституту з одночасним його спрощенням для декларантів.

"Остаточно ухвалений закон має бути таким, що не допустить спотворення інституту декларування як найсистемнішого інструменту забезпечення доброчесності посадовців. Водночас, необхідно врахувати усі безпекові аспекти, пов’язані з воєнним станом", — озвучує позицію НАЗК керівниця управління комунікацій та інформаційної політики Олена Конопля.

З огляду на це в Агентстві вважають, що певні положення законопроекту потребують доопрацювання.

Законопроектом, зокрема, пропонується змінити підхід щодо декларування відомостей про об’єкт, який перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї. А саме передбачити необхідність декларування за сукупності таких умов:

користування об’єктом у сукупності не менше ніж 183 календарних дні протягом звітного періоду та/або 2 місяці, що передували закінченню звітного періоду; ринкова вартість користування об’єктом (незалежно від того, чи таке користування було оплачуваним) протягом періоду його користування перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

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В НАЗК пропонують ці зміни виключити, оскільки вони:

стимулюватимуть приховування посадовцями об’єктів власності, які перебували в користуванні;

покладатимуть на декларанта додатковий тягар (через необхідність визначення ринкової вартості користування об’єктом декларування);

зумовлюватимуть додаткові ризики для посадовців бути притягнутими до відповідальності за недекларування відомостей через відсутність єдиного підходу до визначення ринкової вартості користування;

суперечать загальному підходу щодо звітного періоду для щорічної декларації (1 січня — 31 грудня року);

не враховують, що декларація (наприклад, подача декларації особою, яка звільняється) може не охоплювати відповідного періоду в 183 дні.

Законопроект 9534 передбачає зміни, які позбавляють НАЗК повноважень надавати роз’яснення з питань застосування положень Закону України "Про запобігання корупції" та інших нормативно- правових актів.

"Антикорупційне законодавство є надзвичайно комплексним, складним, а тому його практичне застосування потребує надання як суб’єктам, на яких поширюється антикорупційне законодавство, так і правозастосовним органам офіційних роз’яснень щодо його застосування органом, що забезпечує формування державної антикорупційної політики, – Національним агентством", — аргументують в НАЗК.

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Роз’яснення зумовлюють превентивну функцію та забезпечують єдиний підхід до розуміння, тлумачення та застосування антикорупційних механізмів, а тому позбавлення НАЗК такої функції є недоцільним, зазначають в Агентстві.

Також НАЗК пропонує передбачити звільнення суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про зміни в майновому стані та про відкриття валютних рахунків, який виник під час дії правового режиму воєнного стану, без необхідності подання таких повідомлень після припинення або скасування воєнного стану.

Повертати е-декларації під час війни потрібно з "розумом". Фото: google.com

Це зумовлено тим, що правовий режим воєнного стану триває вже достатньо довго і, незважаючи на успіхи наших військових, вочевидь, триватиме ще певний період. Водночас обов’язок подання таких повідомлень прив’язується до певних обставин, які зумовлюють зміни в майновому стані (наприклад, щомісячне отримання заробітної плати), або до дат відкриття рахунків, які пам’ятати тривалий час досить складно. А неподання або несвоєчасне подання таких повідомлень тягне за собою адміністративну відповідальність.

До того ж після відновлення декларування, інформація щодо зміни майнового стану та про установу банку, де відкриті рахунки, має відобразитися у декларації.

В НАЗК зазначають, що в умовах воєнного стану відновлення інституту декларування у будь-якому випадку не має впливати на гарантії безпеки декларантів, передусім захисників України.

