Почему нужно возвращать декларирование доходов чиновников

Зачем и как возвращать декларирование доходов чиновников во время войны: объяснение НАПК
В Украине планируется возобновить электронное декларирование доходов чиновников. Произойти это должно до середины сентября. Об этом недавно заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Возобновление декларирования — одно из требований Международного валютного фонда. О необходимости возобновления декларирования кроме международных партнеров и кредиторов Украины говорят общественные активисты, юристы, политики, руководители государственных антикоррупционных институтов.
27 июля Верховная Рада сделала первый шаг на этом пути — одобрила в первом чтении соответствующий законопроект (№9534). В настоящее время документ готовится ко второму чтению. Известно, в частности, что планируются поправки, которые обяжут военных из территориальных центров комплектования декларировать свои активы, не дожидаясь окончания войны.
Обсуждается также возможность введения нормы о необходимости декларирования места нахождения членов семьи должностных лиц за границей.
Новини.LIVE обратились за комментарием о перспективах возобновления декларирования доходов чиновников в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Позиция НАПК
В Национальном агентстве по предотвращению коррупции отмечают, что восстановление такого инструмента предотвращения коррупции, как электронное декларирование доходов чиновников является одним из приоритетов государственной антикоррупционной политики, в том числе и во время военного положения.
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Кроме того, возобновление декларирования является составляющей рекомендации Европейской Комиссии по усилению борьбы с коррупцией, предоставленной Украине для обретения полноправного членства в Европейском Союзе.
Также восстановление электронного декларирования с учетом правового режима военного положения является одним из условий Меморандума с Международным валютным фондом, предусматривающим получение Украиной существенной финансовой помощи.
НАПК приветствует принятие упомянутого законопроекта №9534. Вместе с тем, отмечают в ведомстве, восстановление электронного декларирования должно происходить так, чтобы прежде всего гарантировать действенность этого антикоррупционного института с одновременным его упрощением для декларантов.
"Окончательно принятый закон должен быть таким, чтобы не допустить искажения института декларирования как самого системного инструмента обеспечения добропорядочности чиновников. В то же время необходимо учесть все аспекты безопасности, связанные с военным положением", — озвучивает позицию НАПК руководитель управления коммуникаций и информационной политики Елена Конопля.
Учитывая это, в Агентстве считают, что определенные положения законопроекта нуждаются в доработке.
Законопроектом, в частности, предлагается изменить подход к декларированию сведений об объекте, находящемся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи. А именно предусмотреть необходимость декларирования по совокупности следующих условий:
- пользование объектом в совокупности не менее 183 календарных дней в течение отчетного периода и/или 2 месяцев, предшествовавших окончанию отчетного периода;
- рыночная стоимость пользования объектом (независимо от того, было ли такое пользование оплачиваемым) в течение периода его пользования превышает 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года.
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В НАПК предлагают эти изменения исключить, поскольку они:
- будут стимулировать сокрытие должностными лицами находящихся в пользовании объектов собственности;
- будут возлагать на декларанта дополнительное бремя (ввиду необходимости определения рыночной стоимости пользования объектом декларирования);
- обусловят дополнительные риски для должностных лиц быть привлеченными к ответственности за недекларирование сведений из-за отсутствия единого подхода к определению рыночной стоимости пользования;
- противоречат общему подходу к отчетному периоду для ежегодной декларации (1 января — 31 декабря года);
- не учитывают, что декларация (например, подача декларации увольняемым лицом) может не охватывать соответствующего периода в 183 дня.
Законопроект №9534 предусматривает изменения, лишающие НАПК полномочий предоставлять разъяснения по вопросам применения положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и других нормативно-правовых актов.
"Антикоррупционное законодательство является чрезвычайно комплексным, сложным, поэтому его практическое применение требует предоставления как субъектам, на которых распространяется антикоррупционное законодательство, так и правоприменительным органам официальных разъяснений по его применению органом, обеспечивающим формирование государственной антикоррупционной политики, — Национальным агентством", — аргументируют в НАПК.
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Разъяснения обеспечивают превентивную функцию и единый подход к пониманию, толкованию и применению антикоррупционных механизмов, а поэтому лишение НАПК такой функции нецелесообразно, отмечают в Агентстве.
Также НАПК предлагает предусмотреть освобождение субъектов декларирования от обязанности предоставления сведений об изменениях в имущественном состоянии и об открытии валютных счетов, возникшей во время действия правового режима военного положения, без необходимости предоставления таких сведений после прекращения или отмены военного положения.
Это обусловлено тем, что правовой режим военного положения длится достаточно долго и, несмотря на успехи наших военных, очевидно, будет продолжаться еще определенный период. В то же время обязанность подачи таких сообщений привязывается к определенным обстоятельствам, которые обуславливают изменения в имущественном состоянии (например, ежемесячное получение заработной платы) или к датам открытия счетов, которые помнить длительное время достаточно сложно. А неподача или несвоевременная подача таких сообщений влечет административную ответственность.
К тому же, после возобновления декларирования информация об изменении имущественного положения и об учреждении банка, где открыты счета, должна отразиться в декларации.
В НАПК отмечают, что в условиях военного положения восстановление института декларирования в любом случае не должно влиять на гарантии безопасности декларантов, прежде всего защитников Украины.