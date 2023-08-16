Почему нужно возвращать декларирование доходов чиновников

Чиновники должны декларировать свои доходы даже во время войны. Фото: google.com

В Украине планируется возобновить электронное декларирование доходов чиновников. Произойти это должно до середины сентября. Об этом недавно заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Возобновление декларирования — одно из требований Международного валютного фонда. О необходимости возобновления декларирования кроме международных партнеров и кредиторов Украины говорят общественные активисты, юристы, политики, руководители государственных антикоррупционных институтов.

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27 июля Верховная Рада сделала первый шаг на этом пути — одобрила в первом чтении соответствующий законопроект (№9534). В настоящее время документ готовится ко второму чтению. Известно, в частности, что планируются поправки, которые обяжут военных из территориальных центров комплектования декларировать свои активы, не дожидаясь окончания войны.

Обсуждается также возможность введения нормы о необходимости декларирования места нахождения членов семьи должностных лиц за границей.

Новини.LIVE обратились за комментарием о перспективах возобновления декларирования доходов чиновников в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Позиция НАПК

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции отмечают, что восстановление такого инструмента предотвращения коррупции, как электронное декларирование доходов чиновников является одним из приоритетов государственной антикоррупционной политики, в том числе и во время военного положения.

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Кроме того, возобновление декларирования является составляющей рекомендации Европейской Комиссии по усилению борьбы с коррупцией, предоставленной Украине для обретения полноправного членства в Европейском Союзе.

Также восстановление электронного декларирования с учетом правового режима военного положения является одним из условий Меморандума с Международным валютным фондом, предусматривающим получение Украиной существенной финансовой помощи.

Украина обязалась перед МВФ возобновить е-декларирование. Фото: google.com

НАПК приветствует принятие упомянутого законопроекта №9534. Вместе с тем, отмечают в ведомстве, восстановление электронного декларирования должно происходить так, чтобы прежде всего гарантировать действенность этого антикоррупционного института с одновременным его упрощением для декларантов.

"Окончательно принятый закон должен быть таким, чтобы не допустить искажения института декларирования как самого системного инструмента обеспечения добропорядочности чиновников. В то же время необходимо учесть все аспекты безопасности, связанные с военным положением", — озвучивает позицию НАПК руководитель управления коммуникаций и информационной политики Елена Конопля.

Учитывая это, в Агентстве считают, что определенные положения законопроекта нуждаются в доработке.

Законопроектом, в частности, предлагается изменить подход к декларированию сведений об объекте, находящемся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи. А именно предусмотреть необходимость декларирования по совокупности следующих условий:

пользование объектом в совокупности не менее 183 календарных дней в течение отчетного периода и/или 2 месяцев, предшествовавших окончанию отчетного периода; рыночная стоимость пользования объектом (независимо от того, было ли такое пользование оплачиваемым) в течение периода его пользования превышает 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года.

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В НАПК предлагают эти изменения исключить, поскольку они:

будут стимулировать сокрытие должностными лицами находящихся в пользовании объектов собственности;

будут возлагать на декларанта дополнительное бремя (ввиду необходимости определения рыночной стоимости пользования объектом декларирования);

обусловят дополнительные риски для должностных лиц быть привлеченными к ответственности за недекларирование сведений из-за отсутствия единого подхода к определению рыночной стоимости пользования;

противоречат общему подходу к отчетному периоду для ежегодной декларации (1 января — 31 декабря года);

не учитывают, что декларация (например, подача декларации увольняемым лицом) может не охватывать соответствующего периода в 183 дня.

Законопроект №9534 предусматривает изменения, лишающие НАПК полномочий предоставлять разъяснения по вопросам применения положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и других нормативно-правовых актов.

"Антикоррупционное законодательство является чрезвычайно комплексным, сложным, поэтому его практическое применение требует предоставления как субъектам, на которых распространяется антикоррупционное законодательство, так и правоприменительным органам официальных разъяснений по его применению органом, обеспечивающим формирование государственной антикоррупционной политики, — Национальным агентством", — аргументируют в НАПК.

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Разъяснения обеспечивают превентивную функцию и единый подход к пониманию, толкованию и применению антикоррупционных механизмов, а поэтому лишение НАПК такой функции нецелесообразно, отмечают в Агентстве.

Также НАПК предлагает предусмотреть освобождение субъектов декларирования от обязанности предоставления сведений об изменениях в имущественном состоянии и об открытии валютных счетов, возникшей во время действия правового режима военного положения, без необходимости предоставления таких сведений после прекращения или отмены военного положения.

Возобновлять е-декларирование во время войны нужно с умом. Фото: google.com

Это обусловлено тем, что правовой режим военного положения длится достаточно долго и, несмотря на успехи наших военных, очевидно, будет продолжаться еще определенный период. В то же время обязанность подачи таких сообщений привязывается к определенным обстоятельствам, которые обуславливают изменения в имущественном состоянии (например, ежемесячное получение заработной платы) или к датам открытия счетов, которые помнить длительное время достаточно сложно. А неподача или несвоевременная подача таких сообщений влечет административную ответственность.

К тому же, после возобновления декларирования информация об изменении имущественного положения и об учреждении банка, где открыты счета, должна отразиться в декларации.

В НАПК отмечают, что в условиях военного положения восстановление института декларирования в любом случае не должно влиять на гарантии безопасности декларантов, прежде всего защитников Украины.