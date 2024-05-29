Робота під час війни — компанії-лідери з найбільшим штатом працівників

Названо найбільші за кількістю працівників компанії у регіонах — рейтинг
Аналітики назвали найбільші компанії в Україні за кількістю працівників за регіонами. Рейтинг очолив Київ з найбільшим роботодавцем "Укрзалізниця".
Такі результати аналізу оприлюднив портал "Опендатабот".
Найбільші компанії-роботодавці у регіонах
За словами аналітиків, з початку повномасштабної війни переважна більшість компаній скоротила штат працівників. Водночас, частина підприємств розширила штат майже вдвічі.
У Києві лідирує "Укрзалізниця". У 2023 році у компанії налічувалося більші ніж 187 тис. працівників, та з лютого 2022 року скоротила штат працівників майже на 11%. Як пояснив HR-директор Укрзалізниці, негативна динаміка пов'язана з кількома факторами. З-поміж них — тимчасова окупація територій, де діяльність було припинено, вимушена міграція та мобілізація робітників.
"Близько 10,2 тисячі залізничників зараз перебувають у лавах ЗСУ", — повідомили в компанії.
У Дніпропетровській області найбільший роботодавець — АТБ-маркет. Там налічується 44,09 тис. співробітників. АТБ теж на тлі негативних факторів війни скоротило кількість працівників на 4,7 тис. або на 10%.
На Волині лідирує став ТОВ "Вест петрол маркет" зі штатом 5,6 тис. робітників.
У Запорізькій області — АТ "Мотор Січ", де налічується 14,5 тис. робітників.
У Полтавській області — ТОВ "Вигідна купівля" (мережа магазинів Аврора) зі 12 тис. співробітників. Компанія за час війни збільшила штат фактично удвічі.
У Львівській області — ТОВ "Окко-Драйв", де налічується 6,4 тис. співробітників.
У Тернопільській області — завод кабельних мереж ТОВ "Се Борднетце-Україна" зі штатом у 4 тис. працівників.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у 2024 році українські роботодавці зіткнулися з посиленням негативних тенденцій попередніх років. Зокрема, найбільші проблеми стосуються збільшення дефіциту кваліфікованих кадрів.
Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) затвердили показник середньої заробітної платні за перший квартал 2024 року, який враховують для обчислення пенсії. За останній рік він суттєво зріс.
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