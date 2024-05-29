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Названо найбільші за кількістю працівників компанії у регіонах — рейтинг

29 травня 2024 10:35
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота під час війни — компанії-лідери з найбільшим штатом працівників
Працівники в офісі. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Аналітики назвали найбільші компанії в Україні за кількістю працівників за регіонами. Рейтинг очолив Київ з найбільшим роботодавцем "Укрзалізниця".

Такі результати аналізу оприлюднив портал "Опендатабот".

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За словами аналітиків, з початку повномасштабної війни переважна більшість компаній скоротила штат працівників. Водночас, частина підприємств розширила штат майже вдвічі.

У Києві лідирує "Укрзалізниця". У 2023 році у компанії налічувалося більші ніж 187 тис. працівників, та з лютого 2022 року скоротила штат працівників майже на 11%. Як пояснив HR-директор Укрзалізниці, негативна динаміка пов'язана з кількома факторами. З-поміж них — тимчасова окупація територій, де діяльність було припинено, вимушена міграція та мобілізація робітників.

"Близько 10,2 тисячі залізничників зараз перебувають у лавах ЗСУ", — повідомили в компанії.

У Дніпропетровській області найбільший роботодавець — АТБ-маркет. Там налічується 44,09 тис. співробітників. АТБ теж на тлі негативних факторів війни скоротило кількість працівників на 4,7 тис. або на 10%. 

На Волині лідирує став ТОВ "Вест петрол маркет" зі штатом 5,6 тис. робітників.

У Запорізькій області — АТ "Мотор Січ", де налічується 14,5 тис. робітників.

У Полтавській області — ТОВ "Вигідна купівля" (мережа магазинів Аврора) зі 12 тис. співробітників. Компанія за час війни збільшила штат фактично удвічі.

У Львівській області — ТОВ "Окко-Драйв", де налічується 6,4 тис. співробітників.

У Тернопільській області —  завод кабельних мереж ТОВ "Се Борднетце-Україна" зі штатом у 4 тис. працівників.

 

компанії роботодавці
Джерело: Опендатабот

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році українські роботодавці зіткнулися з посиленням негативних тенденцій попередніх років. Зокрема, найбільші проблеми стосуються збільшення дефіциту кваліфікованих кадрів.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) затвердили показник середньої заробітної платні за перший квартал 2024 року, який враховують для обчислення пенсії. За останній рік він суттєво зріс.

робота
компанії
працівники
ринок праці
роботодавці

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