Робота під час війни — компанії-лідери з найбільшим штатом працівників

Працівники в офісі. Фото: Freepik

Аналітики назвали найбільші компанії в Україні за кількістю працівників за регіонами. Рейтинг очолив Київ з найбільшим роботодавцем "Укрзалізниця".

Такі результати аналізу оприлюднив портал "Опендатабот".

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За словами аналітиків, з початку повномасштабної війни переважна більшість компаній скоротила штат працівників. Водночас, частина підприємств розширила штат майже вдвічі.

У Києві лідирує "Укрзалізниця". У 2023 році у компанії налічувалося більші ніж 187 тис. працівників, та з лютого 2022 року скоротила штат працівників майже на 11%. Як пояснив HR-директор Укрзалізниці, негативна динаміка пов'язана з кількома факторами. З-поміж них — тимчасова окупація територій, де діяльність було припинено, вимушена міграція та мобілізація робітників.

"Близько 10,2 тисячі залізничників зараз перебувають у лавах ЗСУ", — повідомили в компанії.

У Дніпропетровській області найбільший роботодавець — АТБ-маркет. Там налічується 44,09 тис. співробітників. АТБ теж на тлі негативних факторів війни скоротило кількість працівників на 4,7 тис. або на 10%.

На Волині лідирує став ТОВ "Вест петрол маркет" зі штатом 5,6 тис. робітників.

У Запорізькій області — АТ "Мотор Січ", де налічується 14,5 тис. робітників.

У Полтавській області — ТОВ "Вигідна купівля" (мережа магазинів Аврора) зі 12 тис. співробітників. Компанія за час війни збільшила штат фактично удвічі.

У Львівській області — ТОВ "Окко-Драйв", де налічується 6,4 тис. співробітників.

У Тернопільській області — завод кабельних мереж ТОВ "Се Борднетце-Україна" зі штатом у 4 тис. працівників.

Джерело: Опендатабот

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році українські роботодавці зіткнулися з посиленням негативних тенденцій попередніх років. Зокрема, найбільші проблеми стосуються збільшення дефіциту кваліфікованих кадрів.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) затвердили показник середньої заробітної платні за перший квартал 2024 року, який враховують для обчислення пенсії. За останній рік він суттєво зріс.