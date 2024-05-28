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Нові вимоги до зарплат і дефіцит кадрів — проблеми компаній у 2024 році

28 травня 2024 09:38
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота у 2024 році — ринок чекають нові зарплати та дефіцит кадрів
Співбесіда на роботу. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році українські роботодавці зіткнулися з посиленням негативних тенденцій попередніх років. Зокрема, найбільші проблеми стосуються збільшення дефіциту кваліфікованих кадрів.

Про це свідчить дослідження Robota.uа, пише Forbes.

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Проблеми на ринку праці у 2024 році

Так, згідно з дослідженням, в країні поточного року одразу 75% компаній заявляють про головну проблему — дефіцит кваліфікованих кадрів. На другому проблемному місці (16,1%) — завищені вимоги до оплати праці працівників у компаніях.

Далі йде проблема труднощів, що викликані географічними особливостями бізнесу під час війни (4,1%). На четвертому місці — проблема відсутності бажання українців йти працювати у маловідомі компанії (2,3%).

 

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Джерело: Forbes

Шляхи вирішення кадрової проблеми

Також компанії розповіли, до яких кроків доводиться вдаватися, щоб виправити ситуацію із дефіцитом кваліфікованих спеціалістів. Як свідчить опитування, для вирішення відповідної проблеми 54% бізнесів збираються перекваліфікувати працівників та перерозподілити обов’язки в колективі.

Серед інших популярних рішень — запровадження програм, спрямованих на молодих фахівців (33%), а також автоматизація процесів (24%).

Як розповів гендиректор Robota.uа Валерій Решетняк, ще одним рішенням стало більш активне залучення працівників з інших країн. Так, 3,6% або близько 20 опитаних компаній розповіли, що запрошують на роботу іноземних фахівців.

"Торік і на початку 2024-го компанії, особливо ті, що відкривають виробництво на заході України, почали привозити працівників з Індії, Бангладешу, Таджикистану", — уточнив він.

Загалом портал опитав 640 компаній, з них великі підприємства — більш ніж 14%, середні — понад 32%, мікро- та малі — 53%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на ринку праці у Польщі роботодавці стикаються з труднощами у пошуках працівників на сезонні роботи. Водночас компанії готові підвищувати заробітну плату.

Також ми писали, що в Україні більшість компаній планують підвищувати рівень оплати праці для своїх співробітників у 2024 році. В основному рівень заробітної плати може зрости на 15%.

зарплати
робота
працівники
ринок праці
вакансії
дефіцит
роботодавці

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