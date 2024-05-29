Работа во время войны — компании-лидеры с крупнейшим штатом работников

Работники в офисе. Фото: Freepik

Аналитики назвали крупнейшие компании в Украине по количеству работников в регионах. Рейтинг возглавил Киев с самым крупным работодателем "Укрзализныця".

Такие результаты анализа обнародовал портал "Опендатабот".

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По словам аналитиков, с начала полномасштабной войны подавляющее большинство компаний сократило штат работников. В то же время, часть предприятий расширила штат почти вдвое.

В Киеве лидирует "Укрзализныця". В 2023 году в компании насчитывалось более 187 тыс. работников, и с февраля 2022 года сократила штат работников почти на 11%. Как пояснил HR-директор Укрзализныци, отрицательная динамика связана с несколькими факторами. Среди них — временная оккупация территорий, где деятельность была прекращена, вынужденная миграция и мобилизация работников.

"Около 10,2 тысяч железнодорожников сейчас находятся в рядах ВСУ", — сообщили в компании.

В Днепропетровской области крупнейший работодатель — АТБ-маркет. Там насчитывается 44,09 тыс. сотрудников. АТБ тоже из-за негативных факторов войны сократило количество работников на 4,7 тыс. или на 10%.

На Волыни лидирует ООО "Вест петрол маркет" со штатом 5,6 тыс. рабочих.

В Запорожской области — АО "Мотор Сич", где насчитывается 14,5 тыс. рабочих.

В Полтавской области — ООО "Выгодная покупка" (сеть магазинов Аврора) из 12 тыс. сотрудников. Компания за время войны увеличила штат фактически вдвое.

Во Львовской области — ООО "Окко-Драйв", где насчитывается 6,4 тыс. сотрудников.

В Тернопольской области — завод кабельных сетей ООО "Се Борднетце-Украина" со штатом в 4 тыс. работников.

Источник: Опендатабот

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году украинские работодатели столкнулись с усугублением негативных тенденций предыдущих лет. В частности, самые большие проблемы касаются увеличения дефицита квалифицированных кадров.

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