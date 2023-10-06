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НБУ ліквідує ще один банк

6 жовтня 2023 10:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
НБУ ліквідує ще один банк
Національний банк України. Фото: minfin.com.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Рішення про припинення банківської ліцензії та подальшу ліквідацію АТ "Український будівельно-інвестиційний банк" було прийнято Національним банком України. Відповідне рішення було ухвалено 5 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

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Згідно з інформацією, на підставі пропозиції Фонду гарантування депозитів громадян, 05 жовтня 2023 року було винесено рішення № 350-рш, яке передбачає скасування ліцензії та процес ліквідації для АТ "Український будівельно-інвестиційний банк".

Ця зміна була зроблена відповідно до законодавства та регулятивних стандартів, покликаних забезпечити стабільність і надійність банківської системи країни.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) розповів про плани переходу до гнучкості валютного курсу. Тільки після цього етапу вирішуватимуть, чи повертатимуться до плаваючого курсу долара.

Також ми писали, що у 2024 році курс національної валюти ослабне. Такої думки дотримуються представники Міністерства фінансів та українського бізнесу.

 

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