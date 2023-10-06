НБУ ликвидирует еще один банк

Национальный банк Украины. Фото: minfin.com.ua

Решение о прекращении банковской лицензии и последующей ликвидации АО "Украинский строительно-инвестиционный банк" было принято Национальным банком Украины. Соответствующее решение было принято 5 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Согласно информации, на основании предложения Фонда гарантирования депозитов граждан, 05 октября 2023 года было вынесено решение № 350-рш, предусматривающее отмену лицензии и процесс ликвидации для АО "Украинский строительно-инвестиционный банк".

Это изменение было сделано в соответствии с законодательством и регулятивными стандартами, призванными обеспечить стабильность и надежность банковской системы страны.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) рассказал о планах перехода к управляемой гибкости валютного курса. Только после этого этапа будут решать, возвращаться ли к плавающему курсу доллара.

Также мы писали, что в 2024 году курс национальной валюты ослабнет. Такого мнения придерживаются представители Министерства финансов и украинского бизнеса.