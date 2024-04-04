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Блокування карток в Україні — в НБУ пояснили, чому можуть закрити банківський рахунок

4 квітня 2024 15:44
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Чому банки можуть заблокувати картку — НБУ назвав причини
Телефон в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українські банки можуть заблокувати рахунки своїх клієнтів через порушення норм закону "Про запобігання легалізації". У Національному банку України зазначають, що банки мають право односторонньо розірвати співпрацю з клієнтом, проте лише у випадках, коли це передбачено законом.

Про це розповідає OBOZ.UA з посиланням на коментар Нацбанку України.

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Чому можуть заблокувати банківську картку

У повідомленні сказано, що банк може припинити відносини з клієнтом згідно зі ст. 15 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а саме:

  • якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим або якщо у банку виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;
  • встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей;
  • подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману працівників банку.

У разі виявлення підозрілої фінансової операції банк на виконання вимог Закону про запобігання легалізації повинен повідомити про таку фінансову операцію Спеціально уповноважений орган.

"Банк самостійно ухвалює рішення щодо відмови клієнту в проведенні фінансової операції або обслуговуванні, керуючись при цьому вимогами законодавства у сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму та внутрішніми документами і з урахуванням ризик-орієнтованого підходу", — зазначили у НБУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на вимогу Національного банку фінустанови надсилають запити клієнтам на перевірку джерел походження наявних коштів на банківській картці, декому у результаті відповідних перевірок блокують рахунок. Щоб цього не трапилося, потрібно знати, чому та за яких умов банки просять від клієнтів підтвердження доходів та як пройти фінмоніторинг.

Ми також писали, що в Україні суттєво зросла кількість незаконних дій із платіжними картками з подальшими збитками. У 2023 році показник збільшився на чверть та становив 272 тис. операцій.

НБУ
закон
гроші
банківські карти
порушення

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