Нацбанк готовит новые ограничения на карточные переводы и устанавливает лимиты

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) готовит проект решения об ограничении карточных переводов между физическими лицами и установлении предельных лимитов на переводы с карты на карту (сделки р2р, person-to-person). Эти ограничения, основанные на апрельском решении СНБО по борьбе с нелегальным игорным бизнесом, планируется внедрить в течение месяца.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на представителей Нацбанка.

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В сообщении говорится, что запланированные лимиты на выходные р2р-переводы могут составить 100 000 грн и 30 операций в месяц для одного счета.

"Рассматриваем возможность внедрить рамки для выходных р2р-переводов со счетов физлиц в 100 000 грн в месяц и ограничить количество таких переводов 30 в течение месяца. По нашим расчетам, 95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят. Зато проводить теневые платежи злоумышленникам карточками физлиц для, например, неуплаты налогов и преступной деятельности, станет сложнее и дороже", — отметил на встрече со СМИ заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник.

Также отмечено, что входные транзакции ограничивать не будут, чтобы не усложнять работу, например, волонтеров. Кроме того, при наличии оснований и соответствующих подтверждений, лимиты могут быть увеличены как исключение.

Почему НБУ может ввести ограничения и лимиты на карточные переводы

По данным НБУ, объемы таких теневых переводов могут достигать миллиардов гривен. Используются карточки физических лиц, сознательно предоставляющих свои персональные данные злоумышленникам. Из-за карт пенсионеров или студентов с доходом в несколько тысяч гривен в месяц могут проводиться нехарактерные платежные операции на миллионы гривен в день.

С осени 2023 года НБУ фиксирует аномальный рост объемов р2р-переводов, а также увеличение количества карт, с которых осуществляются такие переводы, и средних сумм переводов в некоторых банках-эмитентах. Один из крупнейших банков-эмитентов передал информацию в НБУ об обнаруженных "дропов" (людей, которые за вознаграждение предоставляют мошенникам доступ к своим банковским реквизитам) — более 10 000 клиентов только за октябрь-декабрь 2023 года. Другой банк обнаружил более 4000 скомпрометированных карт за этот же период.

Аналитики CASE Украина оценивают, что государство теряет не менее 100 млрд грн в год из-за схем НДС, контрафакт, серый рынок подакцизных товаров, заработных плат "в конвертах" и т.д.

"Если эти люди сознательно передают свои персональные данные по картам для незаконной деятельности, то скажите, чем они отличаются от, например, наркокурьеров", — отметил глава Нацбанка Андрей Пышный.

В будущем после изменений в законодательстве возможно создание реестров карт, которые использовались для таких теневых операций.

Также в рамках борьбы с теневыми платежами регулятор планирует ввести для финансовых компаний требования к наличию уставного капитала, привязанного к процентам операций от суммы платежей.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году из-за подозрительных денежных переводов некоторым украинцам могут грозить блокирование банковских счетов и огромные штрафы. Для того чтобы не потерять "кровные", важно знать определенные правила.

Мы также писали, что украинские банки могут заблокировать счета своих клиентов из-за нарушения норм закона "О предотвращении легализации". В Национальном банке Украины отмечают, что банки имеют право односторонне разорвать сотрудничество с клиентом, однако только в случаях, когда это предусмотрено законом.