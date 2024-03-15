Інфляція в Україні — НБУ розповів, яких чекати цін

Продуктовий відділ магазину. Фото: Unsplush

На початку 2024 року завдяки монетарній політиці Національного банку інфляція в країні сповільнилася до 4,3%. Однак у другому півріччі очікується зростання споживчих цін.

Про це повідомили в Нацбанку.

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За даними НБУ, інфляція у найближчі місяці буде залишатися помірною, проте можливе пришвидшення, починаючи з другої половини року.

У Центробанку пояснили, що позитивно вплинула більша пропозиція окремих харчових продуктів, зберігалися ефекти від значних врожаїв 2023 року. Все це сприяло сповільненню інфляції. Деякий ефект на продовольчі ціни чинила переорієнтація частини виробників на внутрішній ринок.

"Ефекти від високих торішніх урожаїв підтримували подальше здешевлення цукру, круп та борошна. Знизилася вартість тепличної продукції, зокрема помідорів та огірків. Пригальмувало подорожчання м’яса, зокрема свинини та м’яса птиці. Через теплу погоду й активізацію продажу продукції зі сховищ повільніше дорожчали окремі овочі борщового набору", — йдеться у повідомленні.

Також спостерігалося сповільнення базової інфляції на початку року — до 4,5% у річному вимірі. Зокрема, стійку ситуацію на валютному ринку забезпечили заходи монетарної політики та валютного нагляду Нацбанку.

"Це обмежувало фундаментальний ціновий тиск. Різниця між офіційним та готівковим курсом гривні майже нівельована, а курс гривні помірно коливався як в один, так і в інший бік, як і передбачає керована гнучкість обмінного курсу. З моменту попереднього монетарного рішення в січні ринкові ставки за гривневими інструментами не зазнали помітних змін", — наголосили в НБУ.

Що стримає інфляцію

За прогнозами НБУ, у найближчі місяці рівень інфляції буде перебувати в межах цільового діапазону 5%. Однак, очікують, що поступове зростання доходів громадян та значніші витрати бізнесу під час війни підживлюватимуть інфляційний тиск.

Проте мораторій на основні житлово-комунальні тарифи і монетарна політика Нацбанку, спрямована на підтримку привабливості гривневих активів та курсової стійкості, будуть надалі обмежувати зростання споживчих цін в країні.

З 15 березня Національний банк знизив облікову ставку до 14,5%. Очікується, що такий крок підтримає відновлення економіки без загрози для макрофінансової стійкості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні до кінця весни можуть ухвалити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. У середньому ціна може підскочити на 12%.

Також у лютому інфляція в єврозоні знизилася з 2,8% до 2,6%, продовжуючи тренд зниження з жовтня 2022-го, коли рівень цін досяг піку у майже 11%. Це уповільнення відбулося на тлі зменшення цін на пальне, що підтвердило тенденцію останніх місяців.