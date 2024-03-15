Инфляция в Украине — НБУ рассказал, каких ждать цен

Продуктовый отдел магазина. Фото: Unsplush

В начале 2024 года благодаря монетарной политике Национального банка инфляция в стране замедлилась до 4,3%. Однако во втором полугодии ожидается рост потребительских цен.

Об этом сообщили в Нацбанке.

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По данным НБУ, инфляция в ближайшие месяцы будет оставаться умеренной, однако возможно ускорение, начиная со второй половины года.

В Центробанке объяснили, что положительно повлияло большее предложение отдельных пищевых продуктов, сохранялись эффекты от больших урожаев 2023 года. Всё это способствовало замедлению инфляции. Некоторый эффект на продовольственные цены производила переориентация части производителей на внутренний рынок.

"Эффекты от высоких урожаев прошлого года поддерживали дальнейшее удешевление сахара, круп и муки. Снизилась стоимость тепличной продукции, в том числе помидоров и огурцов. Притормозило подорожание мяса, в частности свинины и мяса птицы. Из-за теплой погоды и активизации продажи продукции из хранилищ медленнее дорожали отдельные овощи борщового набора", — говорится в сообщении.

Также наблюдалось замедление базовой инфляции в начале года — до 4,5% в годовом исчислении. В частности, устойчивую ситуацию на валютном рынке обеспечили меры монетарной политики и валютного надзора Нацбанка.

"Это ограничивало фундаментальное ценовое давление. Разница между официальным и наличным курсом гривны почти нивелирована, а курс гривны умеренно колебался как в одну, так и в другую сторону, как и предполагает управляемая гибкость обменного курса. С момента предыдущего монетарного решения в январе рыночные ставки за гривневыми инструментами не претерпели заметных изменений", — подчеркнули в НБУ.

Что сдержит инфляцию

По прогнозам НБУ, в ближайшие месяцы уровень инфляции будет находиться в пределах целевого диапазона в 5%. Однако ожидают, что постепенный рост доходов граждан и более значительные расходы бизнеса во время войны будут подпитывать инфляционное давление.

Тем не менее, мораторий на основные жилищно-коммунальные тарифы и монетарная политика Нацбанка, направленная на поддержание привлекательности гривневых активов и курсовой устойчивости, будут в дальнейшем ограничивать рост потребительских цен в стране.

С 15 марта Национальный банк снизил учетную ставку до 14,5%. Ожидается, что такой шаг поддержит восстановление экономики без угрозы макрофинансовой устойчивости.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине до конца весны могут принять повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод. В среднем цена может подскочить на 12%.

Также в феврале инфляция в еврозоне снизилась с 2,8% до 2,6%, продолжая тренд снижения с октября 2022-го, когда уровень цен достиг пика почти в 11%. Это замедление произошло на фоне снижения цен на топливо, что подтвердило тенденцию последних месяцев.