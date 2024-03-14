Тариф зросте до кінця весни — на що планують підвищити ціни

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні до кінця весни можуть ухвалити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. У середньому ціна може підскочити на 12%.

Про це йдеться у матеріалі профільного видання "Українська енергетика".

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Як і де можуть зрости тарифи на воду

Як зауважує видання, Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила відповідні проєкти постанов. Загалом очікується підвищення у дві хвилі. Друга має припасти на липень, а ціна в середньому може зрости на 14%.

Згідно з оприлюдненими розрахунками, підвищення цін на водопостачання та водовідведення очікується в таких містах:

Київ;

Дніпро;

Черкаси;

Нікополь;

Хмельницький;

Вінниця;

Рівне;

Бровари;

Ужгород;

Львів;

Тернопіль;

Луцьк;

Івано-Франківськ;

Чернівці;

Дрогобич.

Зокрема, споживачі у Львові будуть платити сумарно 27,2 грн за куб. м. води, а жителі Кропивницького — 61,72 грн. При цьому підвищення в різних містах буде неоднаковим.

Так, за цими даними, у Чернівцях рахунки зростуть тільки 0,4 грн за куб. м., а в Кропивницькому — на близько 16 грн за куб. м.

Як розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, НКРЕКП оголосила, що має намір переглянути і підвищити тарифи для першої групи із семи водоканалів на заході країни, також для другої групи, що складається з 14 великих водоканалів решті територій.

"Підвищення буде суттєвим — на 20, 30%, а подекуди навіть на 60%", — зазначав експерт.

Критична ситуація у сфері водопостачання

В Асоціації "Укрводоканалекологія" наголошують, що водоканали розрахували таке підвищення з огляду на свій критичний стан.

"Сектор стикається зі значними фінансовими труднощами через збитки, високий рівень боргів населення та водоканалів перед кредиторами, а також через низьку заробітну плату працівників, що спричинило відтік кадрів. Заборгованість за електроенергію водоканалів, яка сягнула 7,9 млрд грн, стала ще однією критичною точкою, яка вимагає негайного вирішення", — зазначають там.

Як зауважує радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан, держава раніше надавала кошти на компенсацію різниці в тарифах, щоб не зростали для населення.

"Однак з того часу жодної копійки на відшкодування різниці в тарифах у держбюджеті не було закладено. Відповідно, кошти не було перераховано тепло-, електро- та водопостачальним підприємствам. Станом на сьогодні заборгованість по теплу — 36 млрд грн і 2 млрд — заборгованість по воді", — додає вона.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку озвучили прогноз щодо тарифів на житлово-комунальні послуги. У 2024 році українці платитимуть за основні послуги за старими розцінками.

Також ми писали, що Група Нафтогаз повністю завершила інтеграцію облгазів та міськгазів. Зокрема, ще понад 500 тисяч українців платитимуть за газ по-новому.