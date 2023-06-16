НБУ пом'якшить валютні обмеження: коли та що передбачається

Жінка тримає в руках гроші. Фото: google.com

Незабаром, із 16 червня, Національний банк України послабить деякі валютні обмеження. Таким чином, українські позичальники зможуть погасити деякі свої зобов’язання.

Про це повідомляє НБУ.

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Що передбачається

Зазначається, що Національний банк дасть дозвіл резидентам-позичальникам на переказ коштів за кордон для виконання своїх зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками, які:

забезпечені гарантією чи порукою міжнародної фінансової організації;

надані за участю іноземного експортно-кредитного агентства чи іноземної держави через уповноважену нею установу або через іноземну юридичну особу, серед акціонерів яких є іноземна держава чи іноземний державний банк.

У НБУ прогнозують, що, внаслідок пом'якшення, в Україну буде надходити значно більше нових кредитних коштів, що перевищить їх відплив.

"Так, надання можливості переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик поліпшить умови залучення коштів в Україну. Крім того, такі зміни сприятимуть розширенню можливостей міжнародних партнерів спрямовувати фінансування на відновлення української економіки", — пояснили в НБУ.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) встановив на п'ятницю, 16 червня, офіційний курс валют. Євро незначно подорожчав, а долар надалі залишається незмінним.