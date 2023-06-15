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Курс долара знизився: яка ситуація на готівковому ринку

15 червня 2023 21:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Банки знову змінили курс валют — яка ситуація на ринку
Відділення фінустанови "Ощадбанк". Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) встановив на п'ятницю, 16 червня, офіційний курс валют. Євро незначно подорожчав, а долар надалі залишається незмінним.

Такі дані наводить пресслужба Центробанку.

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Курс НБУ на 16 червня

За цією інформацією, регулятор на п'ятницю оприлюднив курс європейської валюти на рівні:

  • у купівлі — 39,73 грн (+0,07)
  • у продажу — 40,12 грн (+0,07).

Офіційний курс американської валюти зафіксований на рівні:

  • у купівлі — 36,56 грн;
  • у продажу — 36,93 грн.

Курс на "чорному ринку"

Згідно з моніторинговими даними купівлі-продажу валют на профільному сайті Kurs, середній курс долара на "чорному ринку" у продажу знизився до 37,25 грн (-0,08), у купівлі — до 37,15 грн (-0,08).

Європейська валюта знизилась у продажу до 40,60 грн (-0,03), у купівлі — до 40,43 грн (-0,03). 

Курс долара в банках

  • Банк "Оптимальний" — 37,16 (-0,07) — 37,25 (-0,07);
  • Райффайзен Банк — 36,90 грн — 37,35 грн (-0,05);
  • ТАСкомбанк — 36,90 грн (-0,15) — 37,45 грн (-0,15);
  • Укрексімбанк — 36,60 грн — 37,30 грн;
  • ОТП Банк — 37,80 (-0,05) — 37,20 (-0,05);
  • ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;
  • Ощадбанк —  36,70 грн (+0,10) — 37,50 (+0,10);
  • Правекс-банк — 36,90 грн — 37,30 грн;
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.
  • Кредобанк — 36,91 грн — 37,39 грн (-0,06).

Нагадаємо, НБУ обіцяє ще більше пом’якшити обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

Також ми писали, що експерти оцінили ситуацію на українському валютному ринку у червні 2023 року. Спрогнозували, чи перетне долар позначку у 38 грн/дол. цього місяця.

 

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