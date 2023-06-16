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НБУ смягчит валютные ограничения: когда и что предполагается

16 июня 2023 02:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
НБУ смягчит валютные ограничения: когда и что предполагается
Женщина держит в руках деньги. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вскоре, с 16 июня, Национальный банк Украины ослабит некоторые валютные ограничения. Таким образом, украинские заемщики смогут погасить некоторые свои обязательства.

Об этом сообщает НБУ.

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Что предполагается

Отмечается, что Национальный банк даст разрешение резидентам-заемщикам на перевод средств за границу для выполнения своих обязательств по внешним кредитам и займам, которые:

  • обеспеченные гарантией или поручительством международной финансовой организации;
  • предоставленные с участием иностранного экспортно-кредитного агентства или иностранного государства через уполномоченное им учреждение или через иностранное юридическое лицо, среди акционеров которых есть иностранное государство или иностранный государственный банк.

В НБУ прогнозируют, что вследствие смягчения в Украину будет поступать значительно больше новых кредитных средств, что превысит их отток.

"Так, предоставление возможности переводить за границу средства для погашения отдельных категорий внешних кредитов и ссуд улучшит условия привлечения средств в Украину. Кроме того, такие изменения будут способствовать расширению возможностей международных партнеров направлять финансирование на восстановление украинской экономики", — пояснили в НБУ.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) установил на пятницу, 16 июня, официальный курс валют. Евро незначительно подорожал, а доллар продолжает оставаться неизменным.

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