НБУ спрогнозував упевнений ріст економіки: аргументи регулятора

Національний банк України. Фото: google.com

В Національному банку констатують той факт, що економіка України демонструє стійкість до нових викликів війни. І за результатами поточного року економіка може зрости на 2,9%.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.

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Тут варто згадати, що у перший рік війни реальний ВВП України скоротився майже на третину — на 29,1%. Щоправда, тоді це теж було неочікувано непогано, порівняно з тим, що могло бути.

Реалії економіки часів війни

Повертаючись до реалій поточного року, в НБУ констатують, що зростання внутрішнього попиту в умовах стабільного функціонування енергосистеми та макрофінансової стійкості сприяло подальшому відновленню економічної активності.

Однак зростання економіки обмежували постійні ракетні обстріли, саботаж роботи "зернового коридору" та нові руйнування інфраструктурних об’єктів. Крім того, негативно впливали на бізнес торговельні обмеження для української агропродукції з боку низки країн Євросоюзу.

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Ці чинники зумовили скорочення експорту України в II кварталі та стримуватимуть відновлення економіки надалі. Водночас фактичні результати І кварталу виявилися кращими, ніж очікувалося. Пожвавлення економіки тривало і в ІІ кварталі як у виробничих секторах, так і в секторі послуг. Ураховуючи це, НБУ помірно підвищив прогноз зростання реального ВВП у 2023 році — з 2,0% до 2,9%.

Чого чекати в наступні роки

За умови зниження безпекових ризиків починаючи з середини 2024 року, економічне зростання прискориться. Експорт відновлюватиметься активніше після налагодження морської логістики та припинення обстрілів інфраструктури. Поступове повернення мігрантів сприятиме пожвавленню споживчого попиту, а інвестиції суттєво зростуть на етапі відбудови країни.

А проте, попереджають в Нацбанку, дефіцит державного бюджету залишатиметься значним через потреби в підтримці обороноздатності та економічного відновлення. З огляду на це НБУ прогнозує зростання реального ВВП у 2024 році на 3,5%, а у 2025 році — на 6,8%.

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Нагадаємо, за підсумком перших трьох місяців поточного року українська економіка впала на 10,5%, якщо порівнювати з першим кварталом року початку повномасштабної війни. В Міністерстві економіки запевняють, що могло бути і гірше. Перша віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко нагадує, що попередні оцінки її відомства вимальовували цифру очікуваних економічних втрат в розмірі 14,1%.

Отже, констатують в Мінекономіки, результати першого кварталу ще раз підтвердили міць української економіки з урахуванням консолідації зусиль армії, населення, бізнесу, уряду та міжнародних партнерів. Економіка України адаптується більш швидкими темпами ніж очікувалося, продовжує працювати, долає виклики війни та відновлюється.

