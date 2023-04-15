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В Україні впав ВВП майже на 30%, — Держстат

15 квітня 2023 14:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Україні впав ВВП майже на 30%, — Держстат
Падіння ВВП України. Фото: Слово та Діло
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Повномасштабна війна, окупація територій, руйнація інфраструктури, блокада портів та міграція населення стали головними причинами скорочення споживчого попиту, експорту та інвестицій, що негативно вплинуло на економіку . Однак завдяки військовим успіхам ЗСУ та антикризовим заходам НБУ та уряду вдалося поступово стабілізувати макроекономічну ситуацію.

Про це повідомляє Національний банк України із посиланням на Держстат.

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Падіння ВВП

Попри те, що наприкінці року енергетичний терор Росії перервав відновлення економічної активності, більшість підприємств налагодили логістику та адаптувалися до умов воєнного часу. Деякі бізнеси, однак, не змогли пристосуватися через обмеженість фінансових ресурсів та виробничих процесів.

Фактичне падіння економічної активності у 2022 році було менше прогнозів та зумовлене стрімким нарощуванням бюджетних видатків на оборону та безпеку, а також швидшою адаптацією населення та бізнесу до військових умов.

Однак на початку 2023 року економіка почала відновлюватися завдяки покращенню ситуації в енергетиці, нарощуванню бюджетних видатків та міжнародній підтримці. Очікується, що економіка й надалі пожвавлюватиметься, і цього року вдасться уникнути падіння реального ВВП.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2023 році зростання споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься й у наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься, насамперед, завдяки очікуваному зменшенню ризиків безпеки.

 

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