НБУ спрогнозировал уверенный рост экономики: аргументы регулятора

Национальный банк Украины. Фото: google.com

В Национальном банке констатируют тот факт, что экономика Украины демонстрирует устойчивость к новым вызовам войны. И по результатам этого года экономика может вырасти на 2,9%.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время прессбрифинга относительно решений по монетарной политике.

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Здесь следует упомянуть, что в первый год войны реальный ВВП Украины сократился почти на треть — на 29,1%. Правда, тогда это тоже было неожиданно неплохо по сравнению с тем, что могло быть.

Реалии экономики времен войны

Возвращаясь к реалиям текущего года, НБУ констатирует, что рост внутреннего спроса в условиях стабильного функционирования энергосистемы и макрофинансовой устойчивости способствовал дальнейшему восстановлению экономической активности.

Однако рост экономики ограничивался постоянными ракетными обстрелами, саботажем работы "зернового коридора" и новыми разрушениями инфраструктурных объектов. Кроме того, негативно влияли на бизнес торговые ограничения для украинской агропродукции со стороны ряда стран Евросоюза.

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Эти факторы обусловили сокращение экспорта Украины во II квартале и сдерживают восстановление экономики в дальнейшем. В то же время фактические результаты I квартала оказались лучше, чем ожидалось. Оживление экономики продолжалось и во ІІ квартале как в производственных секторах, так и в секторе услуг. Учитывая это, НБУ умеренно повысил прогноз роста реального ВВП в 2023 году — с 2,0% до 2,9%.

Чего ждать в последующие годы

При снижении рисков безопасности, начиная с середины 2024 года, экономический рост ускорится. Экспорт будет возобновляться активнее после восстановления морской логистики и прекращения обстрелов инфраструктуры. Постепенный возврат мигрантов будет способствовать оживлению потребительского спроса, а инвестиции существенно возрастут на этапе восстановления страны.

Однако, предупреждают в Нацбанке, дефицит государственного бюджета будет оставаться значительным из-за потребностей в поддержке обороноспособности и экономического восстановления. Учитывая это, НБУ прогнозирует рост реального ВВП в 2024 году на 3,5%, а в 2025 году — на 6,8%.

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Напомним, по итогам первых трех месяцев текущего года украинская экономика упала на 10,5%, если сравнивать с первым кварталом года начала полномасштабной войны. В Министерстве экономики уверяют, что могло быть и хуже. Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко напоминает, что предварительные оценки ее ведомства вырисовывали цифру ожидаемых экономических потерь в размере 14,1%.

Следовательно, констатируют в Минэкономики, результаты первого квартала еще раз подтвердили мощь украинской экономики с учетом консолидации усилий армии, населения, бизнеса, правительства и международных партнеров. Экономика Украины адаптируется более быстрыми темпами, чем ожидалось, продолжает работать, преодолевает вызовы войны и возобновляется.