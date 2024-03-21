Нацбанк має намір спростити обмін деяких купюр — деталі

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) планують змінити правила визначення платіжних ознак та обміну гривневих купюр, розмінних та обігових монет. Відповідні пропозиції оприлюднив для громадського обговорення.

Про це повідомляє пресцентр НБУ.

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Спрощення обміну пошкоджених банкнот

Як зазначають у Нацбанку, зміни пов’язані з необхідністю корегування певних правил відповідно до норм закону "Про Національний банк України", що набули чинності з 1 січня цього року.

Нацбанк пропонує запровадити:

спрощений механізм обміну банкнот, у яких втрачені платіжні ознаки через пожежу, катастрофу, інші нещасні випадки чи стихії, а також побутове пошкодження;

уточнення вимог щодо дій з купюрами, пошкодженими у період надзвичайного режиму, — регулятор має здійснювати обмін купюр, визнаних пошкодженими під час надзвичайного режиму, за результатами перевірки, на підставі судового рішення чи ухвали.

Ознайомитися з пропозиціями можна за посиланнями:

Обмін пошкоджених гривневих банкнот

Національний банк зобов'язав уповноважені фінустанови приймати від українців серйозно пошкоджені гривневі купюри.

В управлінні організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ заявили, що для відшкодування важливо, щоб було збережено мінімум 55% банкноти.

Згідно з інструктивним документом НБУ, заявники мають надати довідки про пожежі чи інші нещасні випадки. Проте бувають ситуації, коли достатньо заяви та самостійного опису обставин пошкодження купюр.

Куди можна звертатися для обміну грошей

Як повідомляють у НБУ, суттєво пошкоджені гривневі банкноти, зокрема через пожежу, можна віддати на дослідження на компенсацію. При цьому має бути відшкодована вся сума грошових знаків нацвалюти.

Звертатися можна у регіональні підрозділи грошового обігу Національного банку. Вони зараз працюють у таких областях та містах:

Києві;

Дніпропетровській;

Одеській;

Харківській;

Хмельницькій;

Львівській.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Нацбанку мають намір вивести з ринку ще кілька номіналів монет. Цього разу йдеться про ті, які були випущені щонайменше 21 рік тому.

Також, попри знецінення гривні, в НБУ не вбачають приводу для занепокоєння через ситуацію на валютному ринку. Курс, який останнім часом активно зростає, визначається динамікою попиту і пропозиції.