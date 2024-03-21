Нацбанк намерен упростить обмен некоторых купюр — детали

НБУ упростит обмен банкнот — каких купюр коснется
В Национальном банке Украины (НБУ) планируют изменить правила определения платежных признаков и обмена гривневых купюр, разменных и оборотных монет. Соответствующие предложения обнародованы для общественного обсуждения.
Об этом сообщает пресс-центр НБУ.
Упрощение обмена поврежденных банкнот
Как отмечают в Нацбанке, изменения связаны с необходимостью корректировки определенных правил в соответствии с нормами закона "О Национальном банке Украины", вступившими в силу 1 января этого года.
Нацбанк предлагает ввести:
- упрощенный механизм обмена банкнот, у которых утрачены платежные признаки из-за пожара, катастрофы, других несчастных случаев или стихий, а также бытового повреждения;
- уточнение требований по действиям с купюрами, поврежденными в период чрезвычайного режима, — регулятор должен осуществлять обмен купюр, признанных поврежденными во время чрезвычайного режима, по результатам проверки на основании судебного решения или постановления.
Ознакомиться с предложениями можно по ссылкам:
Обмен поврежденных гривневых банкнот
Национальный банк обязал уполномоченные банки принимать от украинцев серьезно поврежденные гривневые купюры.
В управлении организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ заявили, что для возмещения важно, чтобы было сохранено минимум 55% банкноты.
Согласно инструктивному документу НБУ, заявители должны предоставить справки о пожарах или других несчастных случаях. Однако бывают ситуации, когда достаточно заявления и описания обстоятельств повреждения купюр.
Куда можно обращаться для обмена денег
Как сообщают в НБУ, существенно поврежденные гривневые банкноты, в частности из-за пожара, можно отдать на исследования на компенсацию. Должна быть возмещена сумма денежных знаков нацвалюты.
Обращаться можно в региональные подразделения денежного обращения Национального банка. Они сейчас работают в таких областях и городах:
- Киеве;
- Днепропетровской;
- Одесской;
- Харьковской;
- Хмельницкий;
- Львовской.
Что еще стоит знать
Напомним, в Нацбанке намерены вывести с рынка еще несколько номиналов монет. На этот раз речь идет о тех, которые были выпущены не менее 21 года назад.
Также, несмотря на обесценивание гривны, в НБУ не видят повода для беспокойства из-за ситуации на валютном рынке. Курс, в последнее время активно растущий, определяется динамикой спроса и предложения.
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