Нацбанк намерен упростить обмен некоторых купюр — детали

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины (НБУ) планируют изменить правила определения платежных признаков и обмена гривневых купюр, разменных и оборотных монет. Соответствующие предложения обнародованы для общественного обсуждения.

Об этом сообщает пресс-центр НБУ.

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Упрощение обмена поврежденных банкнот

Как отмечают в Нацбанке, изменения связаны с необходимостью корректировки определенных правил в соответствии с нормами закона "О Национальном банке Украины", вступившими в силу 1 января этого года.

Нацбанк предлагает ввести:

упрощенный механизм обмена банкнот, у которых утрачены платежные признаки из-за пожара, катастрофы, других несчастных случаев или стихий, а также бытового повреждения;

уточнение требований по действиям с купюрами, поврежденными в период чрезвычайного режима, — регулятор должен осуществлять обмен купюр, признанных поврежденными во время чрезвычайного режима, по результатам проверки на основании судебного решения или постановления.

Ознакомиться с предложениями можно по ссылкам:

Обмен поврежденных гривневых банкнот

Национальный банк обязал уполномоченные банки принимать от украинцев серьезно поврежденные гривневые купюры.

В управлении организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ заявили, что для возмещения важно, чтобы было сохранено минимум 55% банкноты.

Согласно инструктивному документу НБУ, заявители должны предоставить справки о пожарах или других несчастных случаях. Однако бывают ситуации, когда достаточно заявления и описания обстоятельств повреждения купюр.

Куда можно обращаться для обмена денег

Как сообщают в НБУ, существенно поврежденные гривневые банкноты, в частности из-за пожара, можно отдать на исследования на компенсацию. Должна быть возмещена сумма денежных знаков нацвалюты.

Обращаться можно в региональные подразделения денежного обращения Национального банка. Они сейчас работают в таких областях и городах:

Киеве;

Днепропетровской;

Одесской;

Харьковской;

Хмельницкий;

Львовской.

Что еще стоит знать

Напомним, в Нацбанке намерены вывести с рынка еще несколько номиналов монет. На этот раз речь идет о тех, которые были выпущены не менее 21 года назад.

Также, несмотря на обесценивание гривны, в НБУ не видят повода для беспокойства из-за ситуации на валютном рынке. Курс, в последнее время активно растущий, определяется динамикой спроса и предложения.