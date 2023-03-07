НБУ ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Айбокс Банк": у чому причина
Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "АЙБОКС БАНК" з 7 березня 2023 року. Все через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
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Що відомо
Регулятор ухвалив відповідне рішення про відкликання ліцензії банку та його ліквідацію з 7 березня. Зазначається, що виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору, адже частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків.
Банк позбавили ліцензії через систематичне порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
А саме, банк неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим. Крім того, банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.
Протягом останніх двох років, кажуть в НБУ, до банку неодноразово застосувалися заходи впливу через порушення у сфері фінмоніторингу: накладав штрафи, зупиняв здійснення окремих видів здійснюваних операцій (двічі), відстороняв посадових осіб від посади, видавав письмове застереження (двічі).
В НБУ наголошують, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі.
Акціонерами банку є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).
Що робити користувачам Monobank
Клієнтам monobank, який надавав можливість без комісій поповнювати свої картки через термінали IBOX BANK, прийшло сповіщення з проханням тимчасово користуватися іншими каналами поповнення карток готівкою.
"У зв'язку з відкликанням ліцензії у АТ "АЙБОКС БАНК", компанія ТОВ "МЕТАПЕЙ" (оператор мережі терміналів IBOX) тимчасово не приймає поповнення на наші картки", — йдеться у повідомленні. Тепер оператору потрібно укласти договір з іншим банком-партнером для приймання платежів.
Нагадаємо, нещодавно шахраї у клієнтів ПриватБанку вкрали мільйон гривень. Для цього вони розробили цілу схему. Жертвами обману стали літні громадяни.