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НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Айбокс Банк": в чем причина

7 марта 2023 23:08
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Вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "АЙБОКС БАНК" с 7 марта 2023 года. Все из-за систематического нарушения требований закона о финансовом мониторинге.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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Что известно

Регулятор принял соответствующее решение об отзыве лицензии банка и его ликвидации с 7 марта. Вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора, ведь доля финучреждения составляла 0,1% от активов платежеспособных банков.

Банк лишили лицензии из-за систематического нарушения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

А именно, банк ненадлежащим образом проверял клиентов-предателей услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру, риск деловых отношений с которыми высок. Кроме того, банк не надлежащим образом разрабатывал и внедрял внутренние документы по финмониторингу с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности.

В последние два года, говорят в НБУ, к банку неоднократно применились меры влияния из-за нарушений в сфере финмониторинга: налагал штрафы, останавливал осуществление отдельных видов совершаемых операций (дважды), отстранял должностных лиц от должности, выдавал письменную оговорку (дважды).

В НБУ отмечают, что каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирование вкладов физических лиц возмещение в полном размере.

Акционерами банка являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (24,98% акций).

Что делать пользователям Monobank

Клиентам monobank, предоставлявшим возможность без комиссий пополнять свои карты через терминалы IBOX BANK, пришло уведомление с просьбой временно пользоваться другими каналами пополнения карт наличными.

"В связи с отзывом лицензии у АО "АЙБОКС БАНК", компания ООО "МЕТАПЕЙ" (оператор сети терминалов IBOX) временно не принимает пополнение на наши карты", — говорится в сообщении. Теперь оператору следует заключить договор с другим банком-партнером для приема платежей.

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Напомним, недавно мошенники у клиентов ПриватБанка украли миллион гривен. Для этого они разработали целую схему. Жертвами обмана стали пожилые граждане.

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