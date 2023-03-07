НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Айбокс Банк": в чем причина
Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "АЙБОКС БАНК" с 7 марта 2023 года. Все из-за систематического нарушения требований закона о финансовом мониторинге.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
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Что известно
Регулятор принял соответствующее решение об отзыве лицензии банка и его ликвидации с 7 марта. Вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора, ведь доля финучреждения составляла 0,1% от активов платежеспособных банков.
Банк лишили лицензии из-за систематического нарушения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
А именно, банк ненадлежащим образом проверял клиентов-предателей услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру, риск деловых отношений с которыми высок. Кроме того, банк не надлежащим образом разрабатывал и внедрял внутренние документы по финмониторингу с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности.
В последние два года, говорят в НБУ, к банку неоднократно применились меры влияния из-за нарушений в сфере финмониторинга: налагал штрафы, останавливал осуществление отдельных видов совершаемых операций (дважды), отстранял должностных лиц от должности, выдавал письменную оговорку (дважды).
В НБУ отмечают, что каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирование вкладов физических лиц возмещение в полном размере.
Акционерами банка являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (24,98% акций).
Что делать пользователям Monobank
Клиентам monobank, предоставлявшим возможность без комиссий пополнять свои карты через терминалы IBOX BANK, пришло уведомление с просьбой временно пользоваться другими каналами пополнения карт наличными.
"В связи с отзывом лицензии у АО "АЙБОКС БАНК", компания ООО "МЕТАПЕЙ" (оператор сети терминалов IBOX) временно не принимает пополнение на наши карты", — говорится в сообщении. Теперь оператору следует заключить договор с другим банком-партнером для приема платежей.
Напомним, недавно мошенники у клиентов ПриватБанка украли миллион гривен. Для этого они разработали целую схему. Жертвами обмана стали пожилые граждане.