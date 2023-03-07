Шахраї у клієнтів ПриватБанку вкрали мільйон гривень — схема обману

Жертвами обману стали літні громадяни

В Україні викрили чергову шахрайську схему з виманювання грошей у клієнтів державної фінансової установи "ПриватБанк". Жертвами обману стали літні громадяни.

Про це повідомляє пресслужба української кіберполіції.

Як працювала шахрайська схема

Як розповіли фахівці кіберполіції, шахраї телефонували до громадян-клієнтів ПриватБанку, представляючись працівниками цього банку. Метою було виманити дані карт: PIN-коди, коди зі зворотного боку карток (CVV), терміни дії, інші секретні коди. Робили це під приводом нібито блокування підозрілих операцій.

"Двоє друзів дзвонили громадянам, прикидаючись представниками банку, і переконували, що доступ до рахунків отримали шахраї", — розповіли у поліції.

Маючи персональні дані, шахраї прив'язували картки до платіжних систем Google Pay або Apple Pay, після чого за допомогою технології NFC на смартфонах знімали всю суму з картки.

Завдяки такій схемі лише одна група шахраїв у Полтавській області вкрала з рахунків 60 клієнтів один мільйон гривень. Переважно від шахраїв постраждали люди літнього віку.

Невідомо, чи будуть повернуті кошти ошуканим українцям, адже під час проведення сумнівної транзакції могла використовуватися перевірка 3D-Secure, тобто вводився перевірковий код, наприклад із SMS чи онлайн-банкінгу.

Більше про проблеми з банками

Нагадаємо, клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на проблеми із закриттям валютних депозитів, адже у деяких випадках зняти кошти "під нуль" неможливо. У банку дали пояснення.

Також ми писали, що ПриватБанк продовжує блокувати банківські картки з "метою безпеки". Цього разі заморозили рахунок волонтерам.

Ще клієнти ПриватБанку скаржились, що банк блокує банківські рахунки. Йдеться про тих, хто зареєстрований на окупованих територіях.