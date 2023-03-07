Шахраї у клієнтів ПриватБанку вкрали мільйон гривень: схема обману
В Україні викрили чергову шахрайську схему з виманювання грошей у клієнтів державної фінансової установи "ПриватБанк". Жертвами обману стали літні громадяни.
Про це повідомляє пресслужба української кіберполіції.
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Як працювала шахрайська схема
Як розповіли фахівці кіберполіції, шахраї телефонували до громадян-клієнтів ПриватБанку, представляючись працівниками цього банку. Метою було виманити дані карт: PIN-коди, коди зі зворотного боку карток (CVV), терміни дії, інші секретні коди. Робили це під приводом нібито блокування підозрілих операцій.
"Двоє друзів дзвонили громадянам, прикидаючись представниками банку, і переконували, що доступ до рахунків отримали шахраї", — розповіли у поліції.
Маючи персональні дані, шахраї прив'язували картки до платіжних систем Google Pay або Apple Pay, після чого за допомогою технології NFC на смартфонах знімали всю суму з картки.
Завдяки такій схемі лише одна група шахраїв у Полтавській області вкрала з рахунків 60 клієнтів один мільйон гривень. Переважно від шахраїв постраждали люди літнього віку.
Невідомо, чи будуть повернуті кошти ошуканим українцям, адже під час проведення сумнівної транзакції могла використовуватися перевірка 3D-Secure, тобто вводився перевірковий код, наприклад із SMS чи онлайн-банкінгу.
Більше про проблеми з банками
Нагадаємо, клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на проблеми із закриттям валютних депозитів, адже у деяких випадках зняти кошти "під нуль" неможливо. У банку дали пояснення.
Також ми писали, що ПриватБанк продовжує блокувати банківські картки з "метою безпеки". Цього разі заморозили рахунок волонтерам.
Ще клієнти ПриватБанку скаржились, що банк блокує банківські рахунки. Йдеться про тих, хто зареєстрований на окупованих територіях.