НБУ вводить в обіг нові 500-гривневі банкноти: в чому їх особливість

500-гривневі банкноти в кишені. Фото: РБК-Україна

Національний банк з 25 квітня випускає в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом голови НБУ Андрія Пишного. Ці банкноти перебуватимуть у обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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"В межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 500 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот Національний банк з 25 квітня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року — з підписом голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску", — йдеться у повідомленні НБУ.

НБУ вводить в обіг нові купюри в 500 гривень. Фото: скріншот із сайту НБУ

Зазначається, що ці банкноти перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

В НБУ нагадали, що, відповідно до законодавства, на банкнотах розміщується підпис чинного голови Національного банку України.

Нагадаємо, Національний банк України напередодні роковин повномасштабної російської агресій презентував пам'ятну купюру "Пам'ятаємо! Не пробачимо!". Банкнота номіналом у 20 грн, яка присвячена боротьбі українців проти російської окупації, виконана в унікальному вертикальному стилі, не притаманному класичним банкнотам України.