НБУ вводит в обращение новые 500-гривневые банкноты: в чем их особенность

500-гривневые банкноты в кармане. Фото: РБК-Украина

Национальный банк с 25 апреля выпускает в обращение банкноты номиналом в 500 гривен образца 2015 года с подписью главы НБУ Андрея Пышного. Эти банкноты будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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"В рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения банкнотами номиналом 500 гривен на замену изношенных и поврежденных банкнот Национальный банк с 25 апреля 2023 выпускает в обращение банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года — с подписью председателя Национального банка Украины Андрея Пышного выпуска", — говорится в сообщении НБУ.

НБУ вводит в обращение новые купюры в 500 гривен. Фото: скриншот с сайта НБУ

Эти банкноты будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины.

В НБУ напомнили, что согласно законодательству, на банкнотах размещается подпись действующего председателя Национального банка Украины.

Напомним, Национальный банк Украины накануне годовщины полномасштабной российской агрессии презентовал памятную купюру "Помним! Не простим!". Банкнота номиналом в 20 грн, посвященная борьбе украинцев против российской оккупации, выполнена в уникальном вертикальном стиле, не присущем классическим банкнотам Украины.