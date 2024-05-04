Національний банк України заборонив банкам і ломбардам приймати у заставу дрони та тепловізори

Ломбард в Україні. Фото: glavcom.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

З 4 травня Національний банк України заборонив ломбардам приймати у заставу за кредитами дрони, тепловізори та інші товари подвійного використання. Ця заборона поширюється також на банки.

Відповідну постанову опублікували на офіційному сайті НБУ.

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Деталі заборони на приймання у заставу дронів та тепловізорів

У постанові йдеться, що заборона стосується предметів, включених до Єдиного списку товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабміну від 28 січня 2004 року №86 (зі змінами), які можуть бути використані у військових цілях. Правління НБУ затвердило відповідні зміни до постанови від 2 травня 2024 року №51, які набирають чинності з 4 травня 2024 року.

До списку таких товарів включені безпілотні літальні апарати (БпЛА), прилади нічного бачення, тепловізори тощо. НБУ зазначив, що ця заборона вводиться у виконання рішення Ради національної безпеки та оборони від 20 квітня 2024 року щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор у мережі інтернет.

Нагадаємо, Національний банк України опублікував нову валютну постанову за номером 56, яка істотно пом'якшує обмеження у галузі валютних операцій для бізнесу. Цей пакет змін є найзначнішим пом'якшенням валютних правил з початку війни.

Також ми писали, що понад пів мільярда гривень вдалось повернути Міністерству оборони України. Ці кошти були безпідставно сплачені у вигляді ПДВ при придбанні паливно-мастильних матеріалів.