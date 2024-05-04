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НБУ запретил ломбардам принимать в залог дроны и тепловизоры

4 мая 2024 13:49
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Национальный банк Украины запретил банкам и ломбардам принимать в залог дроны и тепловизоры
Ломбард в Украине. Фото: glavcom.ua
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

С 4 мая Национальный банк Украины запретил ломбардам принимать в залог по кредиту дроны, тепловизоры и другие товары двойного использования. Этот запрет также распространяется на банки.

Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте НБУ.

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В постановлении говорится, что запрет касается предметов, включенных в Единый список товаров двойного использования, утвержденный постановлением Кабмина от 28 января 2004 №86 (с изменениями), которые могут быть использованы в военных целях. Правление НБУ утвердило соответствующие изменения в постановление от 2 мая 2024 №51, которые вступают в силу с 4 мая 2024 года.

В список таких товаров включены беспилотные летательные аппараты (БПЛА), приборы ночного видения, тепловизоры и т.д. НБУ отметил, что этот запрет вводится во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 20 апреля 2024 года по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет.

Напомним, Национальный банк Украины опубликовал новое валютное постановление по номеру 56, существенно смягчающее ограничения в области валютных операций для бизнеса. Этот пакет изменений является значительным смягчением валютных правил с начала войны.

Также мы писали, что более полумиллиарда гривен удалось вернуть Министерству обороны Украины . Эти средства были безосновательно уплачены в виде НДС при приобретении горюче-смазочных материалов.

НБУ
Украина
банки
военная техника
залог
дроны
ломбарды

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