НБУ пом'якшив валютні обмеження для бізнесу

Національний банк України. Фото: wikimedia.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Національний банк України опублікував нову валютну постанову за номером 56, яка істотно пом'якшує обмеження у галузі валютних операцій для бізнесу. Цей пакет змін є найзначнішим пом'якшенням валютних правил з початку війни.

Деталі помʼякшення валютних обмежень опублікували на сайті НБУ.

Читайте також:

Які пом'якшення валютних обмежень запровадив НБУ

Із 13 травня українським компаніям буде дозволено обмежено виводити дивіденди за кордон. Однак це стосується лише дивідендів з акцій та корпоративних прав. Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) не входять до цього списку. Також встановлено ліміт на вивід акцій та корпоративних прав — не більше 1 мільйона євро на рік для кожної юридичної особи, і це стосується лише нових дивідендів, зароблених з початку 2024 року.

Чинні дивіденди, накопичені до 2024 року, все ще не можна виводити, оскільки Національний банк України попередив про ризики для макрофінансової стабільності країни в офіційному повідомленні.

Інші помʼякшення від НБУ

Українським компаніям дозволили виводити валюту за кордон для сплати відсотків за старими кредитами, які передбачалися до виплати з 24 лютого 2022 року. Однак цей дозвіл застосовується лише у разі відсутності прострочення до зазначеної дати та відсутності дострокового погашення. Для кожного старого кредитного договору встановлено ліміт виплати відсотків у розмірі не більше одного мільйона євро за один квартал. Щодо нових кредитів (виданих у поточному місяці), такі обмеження на виплати не діють.

Крім того, українським компаніям дозволено проводити за кордон платежі за новими кредитами, включаючи не лише відсотки, а й основну суму кредиту. Новими вважаються кредити, отримані після 20 червня 2023 року, а їх термін має становити не менше 1 року.

Усі обмеження на оплату імпортних робіт та послуг було скасовано, що дозволить купувати іноземну валюту та переводити її за кордон із цією метою.

Юридичним та фізичним особам-підприємцям (ФОПам) дозволено без обмежень здійснювати за кордон платежі за договорами оренди чи лізингу транспортних засобів.

Представникам міжнародних платіжних систем, таких як VISA та MasterCard, а також іноземним авіакомпаніям було надано можливість купувати та перераховувати іноземну валюту нерезидентам у межах щомісячного ліміту у п'ять мільйонів євро.

Нагадаємо, ми писали, що Нацбанк змінив курс долара перед Великоднем. Курс долара у банках та обмінниках перед великодніми святами знизився.

Також НБУ змінив норми, що регулюють механізм надання дозволів на здійснення валютних операцій у разі надходження клопотань від Кабінету міністрів. Такий крок ухвалив у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.