НБУ пом'якшив валютні обмеження для бізнесу

НБУ сильно пом'якшив валютні обмеження для бізнесу — що змінилося
Національний банк України опублікував нову валютну постанову за номером 56, яка істотно пом'якшує обмеження у галузі валютних операцій для бізнесу. Цей пакет змін є найзначнішим пом'якшенням валютних правил з початку війни.
Деталі помʼякшення валютних обмежень опублікували на сайті НБУ.
Які пом'якшення валютних обмежень запровадив НБУ
Із 13 травня українським компаніям буде дозволено обмежено виводити дивіденди за кордон. Однак це стосується лише дивідендів з акцій та корпоративних прав. Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) не входять до цього списку. Також встановлено ліміт на вивід акцій та корпоративних прав — не більше 1 мільйона євро на рік для кожної юридичної особи, і це стосується лише нових дивідендів, зароблених з початку 2024 року.
Чинні дивіденди, накопичені до 2024 року, все ще не можна виводити, оскільки Національний банк України попередив про ризики для макрофінансової стабільності країни в офіційному повідомленні.
Інші помʼякшення від НБУ
Українським компаніям дозволили виводити валюту за кордон для сплати відсотків за старими кредитами, які передбачалися до виплати з 24 лютого 2022 року. Однак цей дозвіл застосовується лише у разі відсутності прострочення до зазначеної дати та відсутності дострокового погашення. Для кожного старого кредитного договору встановлено ліміт виплати відсотків у розмірі не більше одного мільйона євро за один квартал. Щодо нових кредитів (виданих у поточному місяці), такі обмеження на виплати не діють.
Крім того, українським компаніям дозволено проводити за кордон платежі за новими кредитами, включаючи не лише відсотки, а й основну суму кредиту. Новими вважаються кредити, отримані після 20 червня 2023 року, а їх термін має становити не менше 1 року.
Усі обмеження на оплату імпортних робіт та послуг було скасовано, що дозволить купувати іноземну валюту та переводити її за кордон із цією метою.
Юридичним та фізичним особам-підприємцям (ФОПам) дозволено без обмежень здійснювати за кордон платежі за договорами оренди чи лізингу транспортних засобів.
Представникам міжнародних платіжних систем, таких як VISA та MasterCard, а також іноземним авіакомпаніям було надано можливість купувати та перераховувати іноземну валюту нерезидентам у межах щомісячного ліміту у п'ять мільйонів євро.
Нагадаємо, ми писали, що Нацбанк змінив курс долара перед Великоднем. Курс долара у банках та обмінниках перед великодніми святами знизився.
Також НБУ змінив норми, що регулюють механізм надання дозволів на здійснення валютних операцій у разі надходження клопотань від Кабінету міністрів. Такий крок ухвалив у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.
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