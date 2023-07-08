Ярослав Железняк про подолання корупції на Митниці

Народний депутат Ярослав Железняк. Фото: goloszmin.org

Для подолання корупції на українській Митниці потрібно, перш за все, обрати керівника на відкритому конкурсі із залученням представників міжнародних партнерів України.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розказав народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, голова Тимчасової слідчої комісії ВРУ з економічної безпеки Ярослав Железняк.

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Обраний на конкурсі керівник Митниці має отримати карт-бланш на кадрові призначення і захист від політичного звільнення. Так, як це відбувається, наприклад, в НАЗК і НАБУ, де є міжнародний аудит, переконаний Ярослав Железняк.

Крім того, потрібні нормальні зарплати для митників.

"Що стосується зарплат в БЕБ — там і так достатньо. Що ж стосується Митниці — я не вірю, що за 10 доларів на день можна чесно працювати. А у них така зарплата. Нехай співробітників Митниці буде менше, але вони мають отримувати достойні зарплати, які умовно відповідатимуть корупційним ризикам на Митниці", — вважає депутат.

Що стосується проблеми контрабанди на Митниці, то проблема полягає не в самій Митниці, акцентує співрозмовник Новини.LIVE.

"За чинної системи на митному пості сидять співробітники СБУ, БЕБ, ДБР, поруч пасеться Нацполіція, і десь там наглядає за цим прокурор. І митник в цьому харчовому ланцюжку знаходиться на останній сходинці", — описує ситуацію Ярослав Железняк.

Нагадаємо, на початку квітня Ярослав Железняк повідомляв, що митникам планують суттєво підвищити зарплати.

З цією метою 11 квітня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №6490-д "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо встановлення особливостей проходження служби в митних органах та проведення атестації посадових осіб митних органів".

Даний документ пропонує змінити процедуру конкурсного відбору керівника митниці на провідні практики конкурсів до антикорупційних органів. Так, конкурсна комісія має складатися з дев'яти осіб за рекомендацією уряду, з яких п'ять — на підставі пропозицій міжнародних організацій.

При цьому комісія визначатиме тільки одну особу, яка вноситиметься прем'єру для розгляду на засіданні уряду.

Проєкт закону запроваджує щорічний зовнішній аудит ефективності діяльності митниці.

Також упродовж року після обрання нового керівника має відбутися переатестація всіх працівників митниці. У разі неуспішного проходження переатестації — таких працівників звільнятимуть.

Документ скасовує необхідність узгодження з Міністерством фінансів призначення та звільнення у відомстві керівників середньої ланки.

Також законопроєкт передбачає підвищення заробітної плати для митників з метою запобігання корупції.

