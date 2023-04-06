Корупція на митниці — Рада розгляне законопроєкт про перезавантаження митної служби

Податковий комітет підтримав законопроєкт 6490-д

Верховній Раді України (ВРУ) рекомендують ухвалити документ, покликаний "перезавантажити" митницю. Комітет з питань податкової та фінансової політики підтримав законопроєкт 6490-д.

Про це розповів заступник голови профільного комітету Ярослав Железняк у Telegram.

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Що пропонує законопроєкт

Даний документ пропонує змінити процедуру конкурсного відбору керівника митниці на провідні практики конкурсів до антикорупційних органів. Так, конкурсна комісія має складатися з дев'яти осіб за рекомендацією уряду, з яких п'ять — на підставі пропозицій міжнародних організацій.

При цьому комісія визначатиме тільки одну особу, яка вноситиметься прем'єру для розгляду на засіданні уряду.

Проєкт закону запроваджує щорічний зовнішній аудит ефективності діяльності митниці.

"Негативний висновок такого аудиту буде ключовою підставою для звільнення голови, що не дозволить змінювати керівника митниці просто за бажанням Кабінету міністрів", — написав нардеп.

Також упродовж року після обрання нового керівника має відбутися переатестація всіх працівників митниці, зокрема, щодо доброчесності. У разі неуспішного проходження переатестації — таких працівників звільнятимуть.

Документ скасовує необхідність узгодження з Міністерством фінансів призначення та звільнення у відомстві керівників середньої ланки.

Підвищення зарплат митникам

Законопроєкт передбачає підвищення заробітної плати для митників з метою запобігання корупції.

"І останнє, але також дуже важливе. Для того, щоб була можливість набрати ефективних працівників, законом прямо встановлюється більший розмір заробітної плати для митників, ніж зараз. І це правильно, інакше нову чесну службу ми ніколи не збудуємо", — додав представник Податкового комітету.

Варто зауважити, що у березні прем'єр Денис Шмигаль анонсував шість кроків боротьби з корупцією на українській митниці.

Скорочення податкових надходжень у 2022-му

За інформацією Податкового комітету, у 2022 році план з податків було виконано на 4/5. Державна митна служба виконала план із наповнення держбюджету лише на 57%. На початку повномасштабного вторгнення росії різке скорочення надходжень від митниці сталося через падіння обсягів імпорту та запровадження податкових пільг.

На думку голови комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, починаючи з літніх місяців, митниця могла систематично недовиконувати план через контрабанду. Через це український державний бюджет у 2022 році суттєво недоотримав податкових надходжень.

У той час відбулася девальвація офіційного курсу гривні на 25%, яка номінально мала б сприяти збільшенню митних платежів. У підсумку Державна митна служба за січень-грудень перерахувала 300,8 млрд грн митних платежів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів звільнив Руслана Черкаського з посади заступника очільника Державної митної служби України. У кулуарах його називали "негласним" керівником митниці.

Раніше ми писали, що цього року Державна податкова служба запланувала навідатися з перевірками до кількох тисяч компаній. При цьому деякий бізнес ризикує натрапити на перевірки з більшою ймовірністю.