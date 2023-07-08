Ярослав Железняк о преодолении коррупции на Таможне

Народный депутат Ярослав Железняк. Фото: goloszmin.org

Для преодоления коррупции на украинской Таможне нужно, прежде всего, избрать руководителя на открытом конкурсе с привлечением представителей международных партнеров Украины.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, глава Временной следственной комиссии ВРУ по экономической безопасности Ярослав Железняк.

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Избранный на конкурсе руководитель Таможни должен получить карт-бланш на кадровые назначения и защиту от политически мотивированного увольнения. Так, как это происходит, например, в НАПК и НАБУ, где есть международный аудит, убежден Ярослав Железняк.

Кроме того, должны быть нормальные зарплаты для таможенников.

"Что касается зарплат в БЭБ — там и так достаточно. Что же касается Таможни — я не верю, что за 10 долларов в день можно честно работать. А у них такая зарплата. Пусть сотрудников Таможни будет меньше, но они должны получать достойные зарплаты, которые будут условно соответствовать коррупционным рискам на Таможне", — считает депутат.

Что касается проблемы контрабанды на Таможне, то проблема заключается не в самой Таможне, акцентирует собеседник Новини.LIVE.

"При действующей системе на таможенном посту сидят сотрудники СБУ, БЭБ, ГБР, рядом пасется Нацполиция, и где-то там присматривает за этим прокурор. И таможенник в этой пищевой цепочке находится на последнем месте", — описывает ситуацию Ярослав Железняк.

Напомним, в начале апреля Ярослав Железняк сообщал, что таможенникам планируют существенно повысить зарплаты.

С этой целью 11 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6490-д "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об установлении особенностей прохождения службы в таможенных органах и проведения аттестации должностных лиц таможенных органов".

Данный документ предлагает изменить процедуру конкурсного отбора руководителя таможни на ведущие практики конкурсов в антикоррупционные органы. Так, конкурсная комиссия должна состоять из девяти человек по рекомендации правительства, из которых пять — на основании предложений международных организаций.

При этом комиссия будет определять только одно лицо, которое будет вноситься премьеру для рассмотрения на заседании правительства.

Проект закона вводит ежегодный внешний аудит эффективности деятельности таможни.

Также в течение года после избрания нового руководителя должна состояться переаттестация всех работников таможни. В случае неуспешного прохождения переаттестации таких работников будут увольнять.

Документ отменяет необходимость согласования с Министерством финансов назначения и увольнения в ведомстве руководителей среднего звена.

Также законопроект предусматривает повышение заработной платы для таможенников с целью предотвращения коррупции.