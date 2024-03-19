Нафтогаз розповів, чому надходять неправомірні рахунки за газ

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, що робити українцям в ситуації, коли надходять рахунки після відмови від газопостачання та перекриття "газової труби". Фахівці опублікували алгоритм розв’язання подібних проблем.

Про це йдеться на сторінці Нафтогазу у соцмережі Facebook.

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Відмова від неправомірних рахунків за газ

Як зазначають у компанії, алгоритм усунення проблеми з надходженням платіжок, коли фактично не відбувається використання послуги газопостачання, доволі простий.

Передусім громадянину потрібно звернутись до оператора газорозподільних мереж (обл- чи міськгазу), куди відбувалася сплата за доставку (розподіл) блакитного палива.

"Саме він відповідає за облік та нарахування об’ємів спожитого палива", — наголошують у Нафтогазі.

Для того, щоб не надходили рахунки у подальшому, своєму оператору ГРМ необхідно надати деякі документи:

заява про припинення постачання природного газу з розірванням договору про доставку/розподіл газу;

або докази про відключення газопостачання.

Після цього оператор газорозподільних мереж надасть скориговані дані Нафтогазу. На підставі цієї інформації фахівці компанії здійснять перерахунок суми до оплати та анулюють неправомірні нарахування.

Джерело: ГК "Нафтогаз"

Як не платити у разі непроживання в оселі

Також споживачам, які "трубу" не перекривали, однак не проживають у своїй оселі, можна уникнути нарахувань за природний газ. Для цього потрібно дистанційно передавати фактичні, незмінні показники приладу обліку. Це просто зробити онлайн, зокрема через сервіси компанії:

чат-боти у Viber або Telegram;

через особистий кабінет;

за спрощеною процедурою на сайті компанії.

Також можна відправити письмову заяву оператору, вказавши факт свого тимчасового непроживання за адресою.

До нього потрібно додати:

довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

копію закордонного паспорта з позначкою про перетин державного кордону.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нафтогаз затвердив ще на рік дію чинних тарифів на зберігання газу в підземних газосховищах (ПСГ). Вартість залишиться незмінною до 1 квітня 2025 року.

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