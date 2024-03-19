Нафтогаз розповів, чому надходять неправомірні рахунки за газ

Неправомірні рахунки — Нафтогаз розповів, як уникнути проблем
У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, що робити українцям в ситуації, коли надходять рахунки після відмови від газопостачання та перекриття "газової труби". Фахівці опублікували алгоритм розв’язання подібних проблем.
Про це йдеться на сторінці Нафтогазу у соцмережі Facebook.
Відмова від неправомірних рахунків за газ
Як зазначають у компанії, алгоритм усунення проблеми з надходженням платіжок, коли фактично не відбувається використання послуги газопостачання, доволі простий.
Передусім громадянину потрібно звернутись до оператора газорозподільних мереж (обл- чи міськгазу), куди відбувалася сплата за доставку (розподіл) блакитного палива.
"Саме він відповідає за облік та нарахування об’ємів спожитого палива", — наголошують у Нафтогазі.
Для того, щоб не надходили рахунки у подальшому, своєму оператору ГРМ необхідно надати деякі документи:
- заява про припинення постачання природного газу з розірванням договору про доставку/розподіл газу;
- або докази про відключення газопостачання.
Після цього оператор газорозподільних мереж надасть скориговані дані Нафтогазу. На підставі цієї інформації фахівці компанії здійснять перерахунок суми до оплати та анулюють неправомірні нарахування.
Як не платити у разі непроживання в оселі
Також споживачам, які "трубу" не перекривали, однак не проживають у своїй оселі, можна уникнути нарахувань за природний газ. Для цього потрібно дистанційно передавати фактичні, незмінні показники приладу обліку. Це просто зробити онлайн, зокрема через сервіси компанії:
Також можна відправити письмову заяву оператору, вказавши факт свого тимчасового непроживання за адресою.
До нього потрібно додати:
- довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
- копію закордонного паспорта з позначкою про перетин державного кордону.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Нафтогаз затвердив ще на рік дію чинних тарифів на зберігання газу в підземних газосховищах (ПСГ). Вартість залишиться незмінною до 1 квітня 2025 року.
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