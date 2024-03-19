Нафтогаз рассказал, почему приходят неправомерные счета за газ

Неправомерные счета — Нафтогаз рассказал, как избежать проблем
В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, что делать украинцам в ситуации, когда приходят счета после отказа от газоснабжения и перекрытия "газовой трубы". Специалисты опубликовали алгоритм разрешения подобных проблем.
Об этом говорится на странице Нафтогаза в соцсети Facebook.
Отказ от неправомерных счетов за газ
Как отмечают в компании, алгоритм устранения проблемы с поступлением платежей, когда фактически не происходит использования услуги газоснабжения, достаточно прост.
Прежде всего гражданину нужно обратиться к оператору газораспределительных сетей (обл- или горгаза), куда производилась оплата за доставку (распределение) голубого топлива.
"Именно он отвечает за учет и начисление объемов потребленного топлива", — подчеркивают в Нафтогазе.
Для того, чтобы не поступали в дальнейшем счета, своему оператору ГРМ необходимо предоставить некоторые документы:
- заявление о прекращении поставки природного газа с расторжением договора о доставке/распределении газа;
- или доказательства об отключении газоснабжения.
После этого оператор газораспределительных сетей предоставит скорректированные данные Нафтогазу. На основании этой информации специалисты компании произведут перерасчет суммы к оплате и аннулируют неправомерные начисления.
Как не платить в случае непроживания в доме
Также потребителям, которые "трубу" не перекрывали, однако не проживают в своем доме, можно избежать начислений за природный газ. Для этого необходимо дистанционно передавать фактические, неизменные данные прибора учета. Это просто сделать онлайн, в частности через сервисы компании:
Также можно отправить письменное заявление оператору, указав факт своего временного непроживания по адресу.
К нему нужно добавить:
- справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
- копию загранпаспорта с отметкой о пересечении государственной границы.
Что еще стоит знать
Напомним, Нафтогаз утвердил еще на год действие тарифов на хранение газа в подземных газохранилищах (ПХГ). Стоимость остается неизменной до 1 апреля 2025 года.
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