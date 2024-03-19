Нафтогаз рассказал, почему приходят неправомерные счета за газ

Коммунальные платежки. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, что делать украинцам в ситуации, когда приходят счета после отказа от газоснабжения и перекрытия "газовой трубы". Специалисты опубликовали алгоритм разрешения подобных проблем.

Об этом говорится на странице Нафтогаза в соцсети Facebook.

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Как отмечают в компании, алгоритм устранения проблемы с поступлением платежей, когда фактически не происходит использования услуги газоснабжения, достаточно прост.

Прежде всего гражданину нужно обратиться к оператору газораспределительных сетей (обл- или горгаза), куда производилась оплата за доставку (распределение) голубого топлива.

"Именно он отвечает за учет и начисление объемов потребленного топлива", — подчеркивают в Нафтогазе.

Для того, чтобы не поступали в дальнейшем счета, своему оператору ГРМ необходимо предоставить некоторые документы:

заявление о прекращении поставки природного газа с расторжением договора о доставке/распределении газа;

или доказательства об отключении газоснабжения.

После этого оператор газораспределительных сетей предоставит скорректированные данные Нафтогазу. На основании этой информации специалисты компании произведут перерасчет суммы к оплате и аннулируют неправомерные начисления.

Источник: ГК "Нафтогаз"

Как не платить в случае непроживания в доме

Также потребителям, которые "трубу" не перекрывали, однако не проживают в своем доме, можно избежать начислений за природный газ. Для этого необходимо дистанционно передавать фактические, неизменные данные прибора учета. Это просто сделать онлайн, в частности через сервисы компании:

чат-боты в Viber или Telegram;

через личный кабинет;

по упрощенной процедуре на сайте компании.

Также можно отправить письменное заявление оператору, указав факт своего временного непроживания по адресу.

К нему нужно добавить:

справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

копию загранпаспорта с отметкой о пересечении государственной границы.

Что еще стоит знать

Напомним, Нафтогаз утвердил еще на год действие тарифов на хранение газа в подземных газохранилищах (ПХГ). Стоимость остается неизменной до 1 апреля 2025 года.

Ранее мы писали, что в Украине в 2024 году отопительный сезон может завершиться раньше запланированного. Это может произойти в связи с продолжительным потеплением в стране.