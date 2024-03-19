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Нафтогаз продовжив на рік дію важливого тарифу — деталі

19 березня 2024 11:02
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тарифи в Україні — Нафтогаз затвердив ціни на важливу послугу
Працівник Укртрансгазу. Фото: utg.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" затвердила ще на рік дію чинних тарифів на зберігання газу в підземних газосховищах (ПСГ). Вартість залишиться незмінною до 1 квітня 2025 року.

 Про це повідомила пресслужба компанії.

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Зберігання іноземного газу в ПСГ

За словами очільника Нафтогазу Олексія Чернишова, тарифи на зберігання газу в українських підземних сховищах газу залишили незмінними, оскільки прагнуть наростити обсяг газу іноземних енергокомпаній.

Йдеться не тільки про питання безпеки, а й також про гроші, які отримує українська економіка.

"Одна з наших ключових цілей на 2024 рік — збільшити обсяг газу, що іноземні енергетичні компанії зберігають в українських підземних сховищах... Тому було ухвалено рішення залишити тарифи незмінними", — пояснив посадовець.

Він нагадав, що у 2023 році, попри війну, Україні вдалося залучити для зберігання у газосховищах 2,5 мільярда кубометрів газу іноземних компаній.

Йдеться про більш ніж 160 іноземних енергетичних компаній із 32 країн світу. Всі вони використовують українські сховища для зберігання природного газу в режимі "митний склад".

Зараз Укртрансгаз активно готується до сезону закачування, щоб українські та іноземні компанії мали змогу безперешкодно закачувати великі об’єми блакитного палива до газосховищ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз" звернулися до українських споживачів із актуальною інформацією про нові рахунки. Там уточнили правила оплати, щоб не нараховувався борг, а також розповіли про розрахунок за доставку газу.

Також в Україні пільгові тарифи на природний газ для постачальників тепла пропонують продовжити ще на один рік. З такою ініціативою виступило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

тарифи
Олексій Чернишов
Нафтогаз
газ
ціни

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