Тарифи в Україні — Нафтогаз затвердив ціни на важливу послугу

Нафтогаз продовжив на рік дію важливого тарифу — деталі
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" затвердила ще на рік дію чинних тарифів на зберігання газу в підземних газосховищах (ПСГ). Вартість залишиться незмінною до 1 квітня 2025 року.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зберігання іноземного газу в ПСГ
За словами очільника Нафтогазу Олексія Чернишова, тарифи на зберігання газу в українських підземних сховищах газу залишили незмінними, оскільки прагнуть наростити обсяг газу іноземних енергокомпаній.
Йдеться не тільки про питання безпеки, а й також про гроші, які отримує українська економіка.
"Одна з наших ключових цілей на 2024 рік — збільшити обсяг газу, що іноземні енергетичні компанії зберігають в українських підземних сховищах... Тому було ухвалено рішення залишити тарифи незмінними", — пояснив посадовець.
Він нагадав, що у 2023 році, попри війну, Україні вдалося залучити для зберігання у газосховищах 2,5 мільярда кубометрів газу іноземних компаній.
Йдеться про більш ніж 160 іноземних енергетичних компаній із 32 країн світу. Всі вони використовують українські сховища для зберігання природного газу в режимі "митний склад".
Зараз Укртрансгаз активно готується до сезону закачування, щоб українські та іноземні компанії мали змогу безперешкодно закачувати великі об’єми блакитного палива до газосховищ.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз" звернулися до українських споживачів із актуальною інформацією про нові рахунки. Там уточнили правила оплати, щоб не нараховувався борг, а також розповіли про розрахунок за доставку газу.
Також в Україні пільгові тарифи на природний газ для постачальників тепла пропонують продовжити ще на один рік. З такою ініціативою виступило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
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