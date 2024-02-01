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Німеччина обмежить використання виплат біженцями — до чого готуватися українцям

1 лютого 2024 07:28
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Ірина Шпак
редактор
Єдина платіжна картка для біженців — які обмеження для українців готує Німеччина
Центр приймання українських біженців у Берліні. Фото: Emmanuele Contini/IMAGO
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українським біженцям у Німеччині обмежать використання соціальної допомоги. Влада 14 із 16 федеральних земель країни планує створити єдину платіжну картку для біженців, тому переселенці не зможуть повноцінно використовувати надану соціальну допомогу.

Про це повідомляє Bild.

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Мінуси єдиної платіжної картки для біженців

У Німеччині відбудуться серйозні зміни для біженців з України. Впровадження єдиної платіжної картки обмежить українцям можливість повноцінно використовувати соціальні виплати. Наприклад:

  • Заборонять переказувати гроші з картки на банківські рахунки. Тобто грошовою допомогою не можна буде поділитися з родичами, які залишилися на батьківщині.
  • Карткою не можна буде оплатити товари або послуги за кордоном. Єдина платіжна картка діятиме лише на території Німеччини.
  • Ліміт на зняття готівки. Кожна федеральна земля самостійно визначиться з мінімальними та максимальними лімітами.
  • Обмеження на онлайн-купівлі в інших країнах Європейського Союзу.

Якщо власник картки буде використовувати кошти за нецільовим призначенням, її анулюють.

"Фінансові кошти, що надаються відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку, призначені для забезпечення потреб для існування в Німеччині та не призначені для фінансування сімей на батьківщині", — пояснив прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль.

Запроваджувати зміни для біженців у Німеччині планують почати вже влітку 2024 року.

Що ще треба знати

Нагадаємо, раніше ми писали, що у 2024 році українські біженці у Німеччині будуть отримувати збільшені щомісячні виплати. Їх отримають усі мешканці країни, чий дохід становить менше прожиткового мінімуму та які не мають роботи.

Ми також повідомляли про те, що останнім часом Німеччина набирає дедалі більше популярності серед українських біженців — країна за кількістю переселенців з України вже посіла перше місце у світі, обігнавши Польщу. А все тому, що поки інші країни поступово зменшують пільги та допомогу, умови в Німеччині стають дедалі привабливішими. 

Німеччина
виплати
гроші
біженці
переселенці
банківські карти
соцвиплати

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