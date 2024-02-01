Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Германия ограничит использование выплат беженцами — к чему готовиться украинцам arrow

Германия ограничит использование выплат беженцами — к чему готовиться украинцам

1 февраля 2024 07:28
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Единая платежная карта для беженцев — какие ограничения для украинцев готовит Германия
Центр приема украинских беженцев в Берлине. Фото: Emmanuele Contini/IMAGO
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинским беженцам в Германии ограничат использование социальной помощи. Власти 14 из 16 федеральных земель страны планируют создать единую платежную карту для беженцев, поэтому переселенцы не смогут полноценно использовать предоставленную социальную помощь.

Об этом сообщает Bild.

Читайте также:

Минусы единой платежной карты для беженцев

В Германии произойдет серьезное изменение для беженцев из Украины. Внедрение единой платежной карты ограничит украинцам возможность полноценно использовать социальные выплаты. К примеру:

  • Запретят переводить деньги с карты на банковские счета. То есть денежной помощью нельзя будет поделиться с оставшимися на родине родственниками.
  • Карточкой нельзя будет оплатить товары или услуги за границей. Единая платежная карта будет действовать только на территории Германии.
  • Лимит на снятие наличных. Каждая федеральная земля самостоятельно определится с минимальными и максимальными пределами.
  • Ограничения на онлайн-покупки в других странах Европейского союза.

Если владелец карты будет использовать средства по нецелевому назначению, ее аннулируют.

"Финансовые средства, предоставляемые в соответствии с Законом о помощи искателям убежища, предназначены для обеспечения потребностей в существовании в Германии и не предназначены для финансирования семей на родине" , — объяснил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль.

Вводить изменения для беженцев в Германии планируют начать уже летом 2024 года.

Что еще нужно знать

Напомним, ранее мы писали, что в 2024 году украинские беженцы в Германии будут получать увеличенные ежемесячные выплаты. Их получат все жители страны, чей доход составляет меньше прожиточного минимума и не имеющих работы.

Мы также сообщали о том, что в последнее время Германия набирает все большую популярность среди украинских беженцев — страна по количеству переселенцев из Украины уже заняла первое место в мире, обогнав Польшу. А все потому, что пока другие страны постепенно уменьшают льготы и помощь, условия в Германии становятся все более привлекательными.

Германия
выплаты
деньги
беженцы
переселенцы
банковские карты
соцвыплаты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме