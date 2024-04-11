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Німеччина планує створити міжнародний фонд для відновлення України

11 квітня 2024 14:06
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Уряд Німеччини пропонує створити інвестиційний фонд для відновлення України
Міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце у Бородянці на Київщині. Фото: IMAGO
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Німеччина пропонує партнерам у Євросоюзі створення нового інвестиційного фонду для підтримки інвестицій приватного сектору в Україну. Ця ініціатива спрямована на допомогу вирішенню проблеми величезних витрат на відновлення після війни

Про це йдеться у новому документі по відбудові України, який уряд Німеччини оприлюднив у середу, 10 квітня.

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"Державних грошей буде недостатньо, нам також знадобляться приватні інвестори", — заявила міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце.

За останніми прогнозами Світового банку, Україні потрібно близько 486 мільярдів доларів, щоб відшкодувати збитки, завдані війною з Росією.

За словами Шульце, приваблення інвестицій до України з боку бізнесу є одним із пріоритетів Конференції з відновлення України на 2024 рік, яка відбудеться в Німеччині 11 червня.

Фонд, який пропонує Німеччина, має надати капітал від державних донорів для зменшення ризиків та підтримки "великомасштабних приватних інвестиційних проєктів у таких ключових секторах, як енергетика та інфраструктура".

Що ще треба знати

Нагадаємо, Швейцарія надасть Україні близько 5 мільярдів швейцарських франків (понад 5 мільярдів євро) на відновлення країни. Це фінансування планують спрямувати до 2036 року.

Ми також писали, що у Міністерстві закордонних справ Данії ухвалили рішення надати Україні пакет фінансової допомоги на відновлення пошкоджених від російських обстрілів об'єктів енергетики. Вартість пакета становить близько 5,8 мільйона євро.

Німеччина
війна
інвестиції
бізнес
відновлення
допомога
війна в Україні

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