Уряд Німеччини пропонує створити інвестиційний фонд для відновлення України

Міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце у Бородянці на Київщині. Фото: IMAGO

Німеччина пропонує партнерам у Євросоюзі створення нового інвестиційного фонду для підтримки інвестицій приватного сектору в Україну. Ця ініціатива спрямована на допомогу вирішенню проблеми величезних витрат на відновлення після війни.

Про це йдеться у новому документі по відбудові України, який уряд Німеччини оприлюднив у середу, 10 квітня.

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"Державних грошей буде недостатньо, нам також знадобляться приватні інвестори", — заявила міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце.

За останніми прогнозами Світового банку, Україні потрібно близько 486 мільярдів доларів, щоб відшкодувати збитки, завдані війною з Росією.

За словами Шульце, приваблення інвестицій до України з боку бізнесу є одним із пріоритетів Конференції з відновлення України на 2024 рік, яка відбудеться в Німеччині 11 червня.

Фонд, який пропонує Німеччина, має надати капітал від державних донорів для зменшення ризиків та підтримки "великомасштабних приватних інвестиційних проєктів у таких ключових секторах, як енергетика та інфраструктура".

Що ще треба знати

Нагадаємо, Швейцарія надасть Україні близько 5 мільярдів швейцарських франків (понад 5 мільярдів євро) на відновлення країни. Це фінансування планують спрямувати до 2036 року.

Ми також писали, що у Міністерстві закордонних справ Данії ухвалили рішення надати Україні пакет фінансової допомоги на відновлення пошкоджених від російських обстрілів об'єктів енергетики. Вартість пакета становить близько 5,8 мільйона євро.